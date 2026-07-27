Video | Fifa oficializó el gol de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde como el mejor del Mundial 2026

La Fifa ha oficializado el último reconocimiento que faltaba por entregar sobre el torneo y es quien había anotado el mejor gol del certamen. Esta distinción se la llevó el lateral de Cabo Verde, Sidny Lopes Cabral.

En aquel encuentro entre africanos y argentinos, Cabo Verde ya era catalogada la sorpresa del torneo al haber clasificado como segunda en un grupo donde estaban dos campeonas del Mundo: España y Uruguay. Los tiburones no habían perdido ningún partido en su primer mundial.

Pese a eso, el pronóstico indicaba que la defensora del título en ese momento, Argentina, superaría la llave sin ninguna dificultad, sin embargo no fue así. Tras un 1-1 en los 90 minutos, los dirigidos por Lionel Scaloni se vieron obligados a acudir al alargue si querían superar los octavos de final.

Lea también | Efecto Mundial: Cabo Verde disparó su atractivo turístico y búsquedas para viajar crecieron hasta 3.000%

En el primer tiempo extra de ese encuentro, cuando la albiceleste ganaba 2-1 el encuentro, Lopes Cabral quedó libre en la banda izquierda ofensiva de Cabo Verde, por lo que enganchó al centro del terreno y con un remate al segundo palo de Emiliano “Dibu” Martínez, lograba empatar por segunda ocasión el encuentro a favor de los africanos. La anotación la engalanó una eufórica celebración en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el lateral se acercó a las graderías buscando a su novia y a su madre.