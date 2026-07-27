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Video | Fifa oficializó el gol de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde como el mejor del Mundial 2026

La anotación del lateral caboverdiano fue elogiada en un listado de diez anotaciones, siendo esta la segunda vez que un defensa se lleva este reconocimiento.

  • Sidny Lopes Cabral marcó al minuto 102 del partido por octavos de final ante Argentina el mejor gol del Mundial 2026. Fotos: Fifa y captura de video @SC_ESPN
    Sidny Lopes Cabral marcó al minuto 102 del partido por octavos de final ante Argentina el mejor gol del Mundial 2026. Fotos: Fifa y captura de video @SC_ESPN
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Fifa ha oficializado el último reconocimiento que faltaba por entregar sobre el torneo y es quien había anotado el mejor gol del certamen. Esta distinción se la llevó el lateral de Cabo Verde, Sidny Lopes Cabral.

En aquel encuentro entre africanos y argentinos, Cabo Verde ya era catalogada la sorpresa del torneo al haber clasificado como segunda en un grupo donde estaban dos campeonas del Mundo: España y Uruguay. Los tiburones no habían perdido ningún partido en su primer mundial.

Pese a eso, el pronóstico indicaba que la defensora del título en ese momento, Argentina, superaría la llave sin ninguna dificultad, sin embargo no fue así. Tras un 1-1 en los 90 minutos, los dirigidos por Lionel Scaloni se vieron obligados a acudir al alargue si querían superar los octavos de final.

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En el primer tiempo extra de ese encuentro, cuando la albiceleste ganaba 2-1 el encuentro, Lopes Cabral quedó libre en la banda izquierda ofensiva de Cabo Verde, por lo que enganchó al centro del terreno y con un remate al segundo palo de Emiliano “Dibu” Martínez, lograba empatar por segunda ocasión el encuentro a favor de los africanos. La anotación la engalanó una eufórica celebración en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el lateral se acercó a las graderías buscando a su novia y a su madre.

“Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas”, reconoció el lateral caboverdiano en declaraciones ante la Fifa luego de ese partido.

Ese encuentro terminó 3-2 a favor de Argentina, pero permitió mostrar una digna selección de Cabo Verde que estuvo a la altura de una copa del mundo complicando a sus rivales y yéndose invicta en los 90 minutos ordinarios.

¿Quién es Sidny Lopes Cabral?

Con 23 años, Lopes Cabral consiguió anotar el mejor gol del Mundial 2026. Este lateral, hasta hace unos cuatro años estaba en la quinta división del fútbol alemán, teniendo un ascenso a la tercera categoría el territorio germano y en el último año jugó en los clubes Estrela Amadora y Benfica de la primera división de Portugal.

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El lateral ambidiestro seguirá su carrera en el Trabzonspor de Turquía, club con el que firmó hasta el 2031. Actualmente, según Transfermarkt, el defensor nacido en Países Bajos pero de padres caboverdianos está tasado en 10 millones de euros, siendo este su valor más alto en el mercado.

Ahora Lopes Cabral ya puede contar que a sus 23 años tiene el reconocimiento que años atrás han alcanzado jugadores como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez y Benjamin Pavard.

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Preguntas y respuestas

¿Quién ganó el premio al mejor gol del Mundial 2026 de la FIFA?
El premio al mejor gol del Mundial 2026 fue para Sidny Lopes Cabral, lateral de Cabo Verde. La FIFA reconoció su anotación frente a Argentina en los octavos de final como la mejor del torneo.
¿Cómo fue el gol de Sidny Lopes Cabral que eligió la FIFA como el mejor del Mundial?
Lopes Cabral recibió por la banda izquierda, se perfiló hacia el centro y remató al segundo palo de Emiliano Martínez para empatar 2-2 en la prórroga. Después celebró el gol con su madre y su novia en la tribuna.
¿Qué otros futbolistas han ganado anteriormente el premio al mejor gol de un Mundial?
Sidny Lopes Cabral se une a una lista de ganadores que incluye a Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez y Benjamin Pavard, quienes también recibieron ese reconocimiento en ediciones anteriores.

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