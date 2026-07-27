Juliana Guerrero renunció a ser la delegada de Petro en el consejo de la Universidad Popular del Cesar

Ambas acusaciones están en manos de la Fiscalía, pero mientras avanzan en el sistema penal, Guerrero decidió renunciar a su puesto como delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar alegando que las acusaciones en su contra son “injustas”.

Desde que Juliana Guerrero apareció junto al presidente en un Consejo de Ministros televisado, las investigaciones sobre ella y su familia no han dejado el centro del debate público: desde la presunta falsificación de títulos para poder aspirar al viceministerio de Juventudes (de MinIgualdad) hasta una presunta red de coimas articulada junto a su hermana Verónica Guerrero.

“Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”, escribió en su renuncia.

Y agregó: “Mi situación personal y los señalamientos injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la Universidad o sobre el Gobierno Nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de las funciones públicas”.

Su renuncia no llega solo en medio de las dos investigaciones judiciales en su contra.

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En la mañana de este mismo lunes, Rosana Vides, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar, habló con Caracol Radio sobre las consecuencias administrativas, políticas y reputacionales que tuvieron que afrontar desde la institución educativa por compartir espacios con Guerrero.

De hecho, aseguró que durante mucho tiempo varios cuerpos colegiados, docentes y personas del sector administrativo pidieron la destitución de Guerrero, pero el presidente Gustavo Petro nunca los escuchó.

“Deje de avergonzar a la juventud de Colombia, muchos nos esforzamos para adquirir un título profesional porque queremos una mejor calidad de vida. No merecemos esa falta de respeto”, le dijo Vides al medio citado.

El silencio del presidente no fue evidente únicamente para Vides y demás funcionarios y miembros de la Universidad Popular del Cesar. En los últimos meses, ha sido el propio presidente Gustavo Petro quien ha defendido a Guerrero públicamente a pesar de las múltiples (y graves) denuncias en su contra.

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En cuanto a los títulos, Petro aseguró en su X que no había pruebas de que fueran falsos, e insistió en que Guerrero sí era profesional. En cuanto a la presunta red de coimas, el presidente aseguró que las hermanas Guerrero eran las que debían denunciar “los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia”.

Frente a eso, Guerrero aseguró en su denuncia que atenderá todos los requerimientos que la Fiscalía General de la Nación le haga para las dos investigaciones correspondientes.

”Compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule por cualquier órgano de investigación, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos. Agradezco al señor Presidente la confianza depositada en mí para ejercer esta designación”, estableció.