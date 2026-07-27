Juliana Guerrero renunció a ser la delegada de Petro en el consejo de la Universidad Popular del Cesar

Desde que Juliana Guerrero apareció junto al presidente en un Consejo de Ministros televisado, las investigaciones sobre ella y su familia no han dejado el centro del debate público: desde la presunta falsificación de títulos para poder aspirar al viceministerio de Juventudes (de MinIgualdad) hasta una presunta red de coimas articulada junto a su hermana Verónica Guerrero.
Ambas acusaciones están en manos de la Fiscalía, pero mientras avanzan en el sistema penal, Guerrero decidió renunciar a su puesto como delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar alegando que las acusaciones en su contra son “injustas”.