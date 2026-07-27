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Dólar volvió a caer en Colombia y cerró cerca de los $3.200: mercado espera decisiones de tasas

El dólar inició la semana con una nueva caída, mientras los mercados centran su atención en las decisiones de tasas de la Fed y el Banco de la República, además de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

  • El mercado esta semana estará atento a las decisiones de las tasas de la FED y los tipos de interés del Banco de la República, las cuales se revelarán el miércoles y viernes, respectivamente. Foto: Getty
    El mercado esta semana estará atento a las decisiones de las tasas de la FED y los tipos de interés del Banco de la República, las cuales se revelarán el miércoles y viernes, respectivamente. Foto: Getty
Diario La República
hace 1 hora
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El dólar se desplomaba frente a las principales divisas durante la sesión bursátil asiática del lunes, después de que Estados Unidos suspendió su campaña de bombardeos en Irán Durante el fin de semana, lo que provocó una caída de los precios del petróleo y reforzó la confianza de los inversionistas a nivel mundial.

El mercado esta semana estará atento a las decisiones de las tasas de la FED y los tipos de interés del Banco de la República, las cuales se revelarán el miércoles y viernes, respectivamente.

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La divisa cerrada en $3.205,92, lo que representó una caída de $4,64 frente a la TRM, que para hoy se ubicó en $3.210,56. La moneda cerrada con un nivel mínimo de $3.193 y uno máximo de $3.220. Se realizaron 666 transacciones por US$876 millones.

Corficolombiana asegura que la semana que terminó fue bajista, pues el martes abrió en $3.250 y cerró el viernes $30 por debajo, en $3.220,01.

“Fue una semana en donde ya operó por debajo de la figura de US$3.200, un soporte mayor en donde tocó el precio mínimo de US$3.186,15”. Los niveles para tener presentes son: como resistencias, $3.225, $3.235 y $3.240. Como soportes, $3.211, $3.200 y $3.186, niveles de soporte no vistos desde hace más de seis años.

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Fed, Banco de la República y conflicto en Medio Oriente marcarán al dólar

Además, el mercado estará atento al calendario económico de EE.UU. UU., pues se conocerá la confianza del consumidor del Conference Board, así como el anuncio de politica monetaria de la Fed. También habrá un equilibrio de los precios del gasto de consumo personal y el dato del PIB.

A nivel mundial, el conflicto en Medio Oriente sigue escalando. Irán detendrá sus ataques siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo, declaró el domingo a Reuters un alto cargo iraní, tras una iniciativa liderada por Porcelana para reanudar los esfuerzos diplomáticos estancados en Pakistán con el fin de poner fin a la guerra.

“Los mercados siguen en vilo ante el conflicto entre EE.UU. e Irán y la evolución de los precios del petróleo”, escribieron los analistas de Mufg en un informe de investigación. “Aunque es difícil saber con certeza cómo se desarrollarán los acontecimientos, nuestra hipótesis de base sigue siendo que se producirá una desescalada con el tiempo por varias razones y, por lo tanto, que los precios del petróleo bajarán”.

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En cuanto a otras divisas importantes, el dólar neozelandés NZD= subía0,1 %, hasta situarse en US$0,5791, mientras que su homólogo australiano AUD= registraba una subida del mismo porcentaje, hasta los US$0,6996.

El índice del dólar estadounidense (=USD), que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, se mantuvo estable en101,21 al inicio de una semana repleta de reuniones de bancos centrales, incluida la de la Reserva Federal.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo pueden influir las decisiones de la Fed y del Banco de la República en el precio del dólar en Colombia?
Las decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y del Banco de la República Suelen influir en el comportamiento del dólar porque afecta el flujo de capitales y las expectativas de los inversores. Esta semana, el mercado estará especialmente atento a los anuncios que hará la Fed el miércoles y el Banco de la República el viernes, ya que podrían generar movimientos en la cotización de la divisa.
¿Por qué el conflicto entre Estados Unidos e Irán afecta el precio del dólar y del petróleo?
El conflicto influye porque incrementa la incertidumbre en los mercados internacionales y puede alterar los precios del petróleo. En este caso, el dólar perdió fuerza después de que Estados Unidos suspendiera su campaña de bombardeos en Irán, lo que contribuyó a una caída del precio del crudo y mejoró el ánimo de los inversionistas. Sin embargo, los analistas advierten que la evolución del conflicto seguirá siendo un factor determinante para los mercados.
¿Qué niveles del dólar están observando los analistas en Colombia?
Según Corficolombiana, los inversionistas siguen de cerca los niveles técnicos del dólar para identificar posibles cambios de tendencia. La entidad señala como resistencias los $3.225, $3.235 y $3.240, mientras que los soporte s se ubican en $3.211, $3.200 y $3.186, este último un nivel que no se observaba desde hace más de seis años.

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