Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez

El último hombre que fue capturado como presunto responsable de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez sería quien conducía la camioneta en la que se vio por última vez con vida a ese joven en el municipio de San Andrés de Cuerquia, según aseguró la Fiscalía. El señalamiento salió a flote en el marco de las audiencias de legalización de captura que se realizó la semana pasada y que derivaron en la imposición de una medida de aseguramiento en contra de Weimar Alexander Castillo, quien según la Fiscalía sería una cabecilla de la banda El Mesa que habría tenido un papel clave el destino del ingeniero del proyecto de Hidroituango. En contexto: Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez cayó en Bello alias 300, presunto cabecilla de El Mesa Por su parte, Castillo insistió en su inocencia y no se allanó al cargo de desaparición forzada que le imputó el ente acusador.

Así van las investigaciones

La última vez que se tuvo noticia del ingeniero Andrés Camilo Peláez fue durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando, según testimonios recabados por las autoridades, fue visto caminando por el parque principal de San Andrés de Cuerquia, en compañía de dos personas. Pocas horas antes, la cámara de seguridad de un hotel en el que se hospedaba también lo captó saliendo durante la noche del domingo 3 de abril, siendo esa la última imagen que se conoció del joven. “La información que se ha obtenido hasta el momento es que el joven estaba departiendo en la madrugada del lunes en un establecimiento público del municipio, con dos personas”, expresó en 2022 Ana Carolina Carvajal Arroyave, entonces alcaldesa de ese municipio del Norte de Antioquia.

Por aquellos días trascendió que Peláez se encontraba en la zona en calidad de contratista del proyecto de Hidroituango, en el que asesoraba a las comunidades en la implementación de un plan de manejo ambiental y un proceso de reforestación. Desde los primeros días de la desaparición, fueron múltiples las teorías que se levantaron alrededor de lo ocurrido, que incluían escenarios como un robo, un supuesto caso de celos que nunca se confirmó y hasta teorías que vinculaban sin pruebas al proyecto hidroeléctrico. No obstante, una de las tesis más fuertes, que ha sido a la que los investigadores de la Fiscalía le han seguido la pista, apunta a un secuestro extorsivo que se terminó saliendo de control, luego de que la desaparición del joven fuera expuesta en los medios de comunicación y las autoridades se pusieron en máxima alerta. Lea de nuestro archivo: Las pocas pistas que hay de la desaparición del ingeniero forestal en el Norte de Antioquia Con base en esa hipótesis la Fiscalía capturó a dos personas, identificadas como alias Juancito y alias Huevito, que fueron señalados de haber colaborado presuntamente con la banda El Mesa para ejecutar el secuestro. “Solamente sabíamos del plan que tenían para secuestrar a dos personas, cualquiera que le diera el rescate más fácil y cómo tener esa plata más ligera”, dijo un testigo interrogado por las autoridades. "Ese día, a las 2 de la mañana, el señor Juan Fernando y yo estábamos por los lados del parque, vimos cuando se lo llevan en una jaula verde oscura, en una jaulita muy pequeña. Se lo llevó alias 300 y Willy, también Juan Pablo, alias Juan Punta", quedó plasmado en el escrito de acusación de la Fiscalía, que se filtró a la opinión pública en enero de 2025. Sin embargo, al ser llevados a juicio, el papel de alias Juancito y alias Huevito se fue desdibujando. En enero de 2025, alias Juancito quedó incluso en libertad por orden de un juez.

El nuevo impulso a la investigación

Luego de que el caso se estancara, y cumplidos cuatro años de la desaparición, a mediados de este mes de julio se produjeron dos capturas importantes. La primera correspondió a la de Juan Fernando Tobón Correa, quien según las autoridades se conocería como alias El Paisa ya quien la Fiscalía le imputó el delito de desaparición forzada, cargo que no aceptó. Según el abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de la familia del ingeniero, El Paisa ya había sido interrogado por las autoridades y había responsabilizado a alias Juancito y Huevito. "Este hombre había dado una declaración previa hace varios años e implicó a dos personas que fueron capturadas y hasta las llevadas a juicio. Sin embargo, fueron absueltas porque estas no tenían ninguna relación con lo que había dicho el declarante", dijo el litigante. Fue luego de la absolución de esos dos implicados que las autoridades consideraron que esas declaraciones tendrían el fin de desviar las investigaciones y, devolviéndose en sus pasos, recabaron indicios que apuntarían a que El Paisa era uno de los implicados. Lea también: Buscaban al acusado de desaparecer al ingeniero Andrés Camilo y terminaron descubriendo dos 'ollas' de droga en Bello Como parte de ese proceso se produjo también la captura de alias 300. La hipótesis que ahora ha hecho pública la Fiscalía es que 300 habrían participado junto a otros hombres en el rapto de Peláez, obligándolo a subir a una camioneta durante aquella madrugada del 4 de abril de 2022. "El día de los hechos, el ingeniero, quien realizaba trabajos ambientales en el municipio, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento, presuntamente fue interceptado, intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo. La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde fue vista con lesiones en el rostro y cortada de las manos. Posteriormente, amarró en un automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, se desconoce su paradero", agregó el ente acusador en un comunicado. Pese a que Castillo insistió en su inocencia durante la audiencia de legalización de captura e imputación, un juez ordenó enviarlo a la cárcel mientras es juzgado.

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