Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez

El último hombre que fue capturado como presunto responsable de la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez sería quien conducía la camioneta en la que se vio por última vez con vida a ese joven en el municipio de San Andrés de Cuerquia, según aseguró la Fiscalía.
El señalamiento salió a flote en el marco de las audiencias de legalización de captura que se realizó la semana pasada y que derivaron en la imposición de una medida de aseguramiento en contra de Weimar Alexander Castillo, quien según la Fiscalía sería una cabecilla de la banda El Mesa que habría tenido un papel clave el destino del ingeniero del proyecto de Hidroituango.
En contexto: Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez cayó en Bello alias 300, presunto cabecilla de El Mesa
Por su parte, Castillo insistió en su inocencia y no se allanó al cargo de desaparición forzada que le imputó el ente acusador.