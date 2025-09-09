Cada tres días, un colegio quedó en medio de las balas en primer semestre de 2025

Algunas organizaciones internacionales reportaron violaciones graves contra la educación de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado en Colombia . La ONU verificó reclutamiento, homicidios y mutilaciones, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y restricciones al acceso humanitario. UNICEF reportó que en 2024 atacaron una escuela cada seis días y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) documentó, en el primer semestre de 2025, un aumento de afectaciones a la comunidad educativa en varios departamentos.

¿Qué está pasando con la educación y el conflicto armado?

Por un lado, la ONU verificó 42 ataques directos contra infraestructuras educativas y de salud en Colombia para 2024: 27 afectaron a escuelas y 15 a hospitales. De estos, 22 fueron atribuidos a autores no identificados, 17 a disidencias de las Farc-EP —incluido el Estado Mayor Central con siete y Comandos de la Frontera con dos—, uno al Clan del Golfo, uno al Eln y uno a las Fuerzas Militares. Además, documentó el uso militar de 35 escuelas en distintos territorios. De ellas, 14 fueron ocupadas por disidencias de las Farc-EP (seis del EMC y uno de Comandos de la Frontera, entre otros), nueve por actores no identificados, cinco por el Clan del Golfo, cuatro por el Eln y tres por las Fuerzas Militares. Entérese: ¡Pilas! Sena amplió inscripciones para más de 51.000 cursos gratuitos; así se puede registrar

En todos los casos, los planteles fueron posteriormente desalojados, pero la afectación incluyó la suspensión de clases y la interrupción de actividades pedagógicas. UNICEF informó que en 2024, en Colombia, una escuela fue atacada cada seis días. Estas acciones afectaron, al menos, a 7.024 estudiantes y docentes, lo que muestra la magnitud de la interrupción educativa y la necesidad de medidas de prevención y respuesta en el sistema escolar. La combinación de ataques directos y uso militar de escuelas genera cierres temporales, traslados y pérdida de jornadas. Este impacto no se limita a los planteles, sino que alcanza rutas escolares, servicios de salud cercanos y redes comunitarias.

La ONU instó a Colombia a implementar de forma integral el plan nacional relativo a la Declaración sobre Escuelas Seguras, como medida para proteger los entornos educativos de los efectos del conflicto armado. En esa línea, pidió que se pongan fin a campañas cívico-militares con participación de niños, pues exponen a estudiantes y escuelas a riesgos adicionales. UNICEF, por su parte, alertó que en 2024 una escuela fue atacada cada seis días en Colombia. Ante ello, recomendó diseñar y aplicar protocolos de continuidad educativa, reforzar la infraestructura escolar y poner en marcha planes de contingencia locales. Estas medidas deben ir acompañadas de coordinación interinstitucional y participación activa de autoridades territoriales y directivos docentes.

¿Y cómo va el 2025?

Peor. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) registró, entre enero y junio de 2025, contabilizó 523 ataques contra la educación, lo que equivale a un promedio de un ataque cada tres días en los seis departamentos analizados. La mayoría ocurrieron dentro de las sedes educativas (61%), mientras que el 39% se registraron en los caminos hacia ellos. Esta proporción representa un aumento respecto a 2024, cuando solo el 51% de los hechos tuvieron lugar en las escuelas, y refleja una disminución del respeto por el carácter civil de estas instituciones en medio del conflicto.