Descartan amenaza de bomba en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Los trabajadores y viajeros evacuaron este martes el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, debido a lo que sería una amenaza de bomba al interior de la terminal aérea.

Los hechos tuvieron lugar sobre la 1:30 p. m., cuando encontraron un objeto en la zona de selección de equipaje, cuya alerta fue emitida a la Policía por el esquema de seguridad y vigilancia privada del aeropuerto. Al menos cinco vuelos fueron suspendidos mientras se restablecía la seguridad en el lugar.

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Ante el llamado de urgencia, las unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron la respectiva inspección, logrando descartar la presencia de sustancias o artefactos explosivos.