Bogotá estrenará estadio: obras arrancan en 2026, ¿cuándo estará listo y qué pasará con El Campín?

En el marco del cumpleaños 487 de Bogotá, este miércoles la Alcaldía de la capital anunció que trabaja en el desarrollo de un nuevo estadio de fútbol que acogerá a más de 50.000 espectadores. Según la administración, se trata de una nueva infraestructura que buscará una “transformación histórica que potenciará el deporte, la cultura y el desarrollo urbano de la ciudad y la región”. Se trata de un ambicioso proyecto de 167.000 metros cuadrados que estará ubicado en inmediaciones del histórico estadio El Campín. “Este desarrollo tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de los bogotanos, el turismo, la generación de empleo y el crecimiento económico local”, destacó la Alcaldía. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, la construcción del nuevo estadio iniciará el 1 de marzo de 2026 y, en el entretanto, “el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027”, dijo. La Alcaldía destacó que el nuevo estadio no solo marcará un hito en la infraestructura deportiva del país, sino que redefinirá la experiencia del fútbol en Colombia, incluyendo una cubierta retráctil. Además, el diseño incorpora criterios acústicos de vanguardia y una mayor proximidad entre las gradas y el campo de juego, al estilo de los estadios europeos. “Equipado con grama híbrida de última generación, similar a la utilizada en las principales ligas europeas como la Premier League de Inglaterra, La Liga de España y la Bundesliga de Alemania, y con la primera cubierta retráctil de gran escala en Colombia, integrada a un avanzado sistema de estación meteorológica con capacidad de predicción de tormentas, garantizando la continuidad de los eventos bajo cualquier condición climática”, indicaron. A ello se suman zonas mixtas, patios de maniobras, áreas auxiliares y capacidades logísticas, “que lo convierten en una sede ideal para albergar grandes eventos futbolísticos y deportivos”, agregó la Alcaldía. Adicionalmente, la infraestructura incluirá un Auditorio Filarmónico con capacidad para más de 2.000 personas en el que se podrán realizar conciertos, teatro, danza y ópera. Además, contará con zonas de esparcimiento, hotel, restaurantes, tiendas, así como un hub de práctica deportiva. “No es un nuevo estadio solamente, sino que es un hub de entretenimiento de talla mundial que tendremos alrededor del predio del estadio El Campín. Miramos las fórmulas que nos permitieran hacer los ajustes necesarios para beneficiar a Bogotá, tener más rápido el estadio, por una parte, y permitir que el estadio actual pueda seguir operando durante la construcción del nuevo, garantizando las herramientas eventualmente que permitan todo el desarrollo del proyecto en el tiempo que está estipulado”, explicó Galán.