Blindaje vehicular está aumentando en Colombia como respuesta a la inseguridad y aumento de asaltos

El episodio de inseguridad que vivió el alcalde de Pedraza, Magdalena, Gustavo Osorio, cuando fue sorprendido por disparos contra su vehículo en Barranquilla, ha generado preocupación en el país por la ola de hurtos y asaltos.
Justamente, la inseguridad ha provocado un incremento significativo del blindaje vehicular en Colombia, puesto que algunas estimaciones del sector revelaron que este tipo de protección registró un crecimiento cercano al 18 %, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad ciudadana en varias zonas del país.
Para entender mejor el panorama, en Colombia cerca de mil personas son víctimas de robos o hurtos cada día. Cifras de la Policía Nacional indican que durante 2023 se registraron más de 309.000 casos de hurto a personas, lo que representa un aumento del 9 % frente a 2022, cuando se reportaron 283.000 denuncias. Estos registros ubican a 2022 y 2023 entre los años con mayores índices de inseguridad de la última década.