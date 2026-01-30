Blindaje vehicular está aumentando en Colombia como respuesta a la inseguridad y aumento de asaltos

El episodio de inseguridad que vivió el alcalde de Pedraza, Magdalena, Gustavo Osorio, cuando fue sorprendido por disparos contra su vehículo en Barranquilla, ha generado preocupación en el país por la ola de hurtos y asaltos. Justamente, la inseguridad ha provocado un incremento significativo del blindaje vehicular en Colombia, puesto que algunas estimaciones del sector revelaron que este tipo de protección registró un crecimiento cercano al 18 %, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad ciudadana en varias zonas del país. Para entender mejor el panorama, en Colombia cerca de mil personas son víctimas de robos o hurtos cada día. Cifras de la Policía Nacional indican que durante 2023 se registraron más de 309.000 casos de hurto a personas, lo que representa un aumento del 9 % frente a 2022, cuando se reportaron 283.000 denuncias. Estos registros ubican a 2022 y 2023 entre los años con mayores índices de inseguridad de la última década.

El alcalde Osorio fue atacado en el momento en que abastecía de gasolina su vehículo, aunque permanecía al interior de este, que por fortuna estaba blindado. Y es que los asaltos en vía pública se han vuelto más frecuentes y, en muchos casos, más violentos, especialmente en zonas urbanas de alta circulación. Un estudio de Fenalco, publicado en noviembre de 2024, reveló que el 46 % de los comerciantes en Bogotá manifiesta no sentirse seguro en los sectores donde desarrolla su actividad económica.

La inseguridad en Bogotá

La capital colombiana presenta los niveles más altos de inseguridad, ya que concentra más de un tercio de los robos de vehículos a nivel nacional. Solo en el primer semestre de 2023 se registraron 1.908 vehículos hurtados en la ciudad, de un total de 5.299 en todo el territorio nacional durante ese periodo. Esta cifra representa un incremento frente a los 3.308 robos de vehículos reportados en los primeros seis meses de 2022. De igual manera, el hurto de motocicletas y los casos de extorsión aumentaron durante 2023, delitos que, según las autoridades, se presentan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y de madrugada.

Optar por el blindaje como medida de seguridad

Frente a este panorama, ciudadanos y empresarios han optado por fortalecer sus esquemas de seguridad personal. Una de las alternativas que ha ganado mayor presencia es el blindaje de vehículos particulares, entendido como una medida preventiva ante eventuales ataques armados durante los desplazamientos diarios. Datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada indican que en Bogotá se blindan más de 300 vehículos al año, una cifra que ha mostrado una tendencia sostenida al alza. Desde el sector se señala que esta demanda proviene, en su mayoría, de personas que se movilizan de manera constante por la ciudad o que han estado expuestas a situaciones de riesgo.

Alan Perlman Katz, presidente de la empresa Neosecurity, explicó que el aumento en la solicitud de blindaje está directamente relacionado con la percepción de inseguridad. “Muchas personas buscan reducir su nivel de vulnerabilidad durante sus desplazamientos cotidianos, especialmente en contextos donde los delitos armados se han vuelto recurrentes”, señaló.