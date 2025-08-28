“No merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”; el curioso ataque de Uribe a Petro

La jueza Sandra Heredia —encargada del caso contra Álvaro Uribe Vélez— ha recibido decenas de críticas. Sin embargo, las que llamaron la atención del presidente Gustavo Petro fueron las que recibió Heredia de parte de académicos de la Universidad Externado de Colombia —alma máter del jefe de Estado—. Lea también: Corte Suprema estudiará tutela que dejó en libertad a Álvaro Uribe Esta mañana, el mandatario publicó un mensaje defendiendo a la jueza. Sin embargo, la respuesta del expresidente Álvaro Uribe tomó por sorpresa a varios. Esto fue lo que pasó.

Todo inició por un anuncio del periodista Daniel Coronell, quien compartió un video en su cuenta de X hablando sobre unas jornadas de análisis que se harán en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas estarán a cargo de los docentes Yesid Reyes, Juan David Bazzani, Luis Páez y William Torres Tópaga. Según la página oficial de la universidad, citaron a varios profesores con el fin de tener distintos puntos de vista de análisis para el caso.

Coronell aseguró que respeta la libertad de cátedra, pero criticó el perfil de los docentes que liderarán las sesiones. “El profesor Yesid Reyes, a quien valoro y respeto muchísimo, había sido aproximado, antes de escribir, por gente allegada al expresidente Álvaro Uribe, e incluso invitado a conocerlo”, dijo. Agregó, además, el perfil de otro de los ponentes: “Otro abogado, el doctor Mauricio Pava, que trabaja en la forma Pava Díaz Arana, en la cual Yesid Reyes figura como consultor, está sumando a la posibilidad de sumarse al equipo de asesoría del expresidente Álvaro Uribe con miras a la casación penal”, afirmó.

También habló sobre el doctor Juan David Bazzani, y aseguró que es socio de oficio de la exvicefiscal María Paulina Riveros, que fue la segunda en la Fiscalía General de la Nación, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez, principal testigo de Uribe en su caso, estaba al frente. Además, según el periodista, Bazzani “es el abogado de la exvicefiscal Marta Mancera quien, junto con su jefe Francisco Barbosa, se empeñó en precluir el proceso contra Álvaro Uribe a través de dos fiscales que encontraron la negativa firme de dos juezas gracias a las cuales hay juicio y hay proceso hoy”. Conozca: Álvaro Uribe renunció a la prescripción, ¿qué significa? El presidente Petro citó el video, y aseguró: “Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que pseudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia”.