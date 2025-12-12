Lo que hay detrás del espectáculo en vivo de las peleas del círculo de Petro: más que fuego amigo

Nunca antes el país había presenciado algo semejante: funcionarios del mismo Gobierno enfrentados públicamente, en tiempo real y ante millones de espectadores, como si la ciudadanía estuviera condenada a ver, cada día, un nuevo capítulo de una serie política transmitida en redes sociales. La crudeza de los ataques, la falta de filtros y la facilidad con la que escalan los choques dejan al descubierto un ambiente tóxico dentro del petrismo. Lo que antes se resolvía en privado hoy se ventila sin pudor, y ese comportamiento, ya estructural, empieza a ser clave para entender el clima de desgobierno, la descoordinación y las fracturas internas del proyecto político de Gustavo Petro.

Le puede interesar: Gobierno Petro destapó las 20 medidas para controlar precios del gas y frenar especulación

Este circo mediático tiene además actores recurrentes, que, sin importar el origen del conflicto, siempre terminan en el centro de la tormenta. Armando Benedetti es quizás el más visible de ellos, un funcionario cuya presencia amplifica cualquier debate. Su manera de intervenir suele convertir discusiones técnicas en enfrentamientos personales.

Su estilo impulsivo, sus respuestas desbordadas y tendencia a llevar cada controversia al terreno del agravio han hecho que, En esta trama de peleas, aparece una y otra vez como protagonista. Benedetti parece encarnar ese tono destemplado que ya caracteriza la comunicación interna del Gobierno, un tono que ha terminado afectando la percepción pública de la administración.

Para los críticos, detrás de estos espectáculos que ya se volvieron costumbre hay un detonante claro: la ausencia de un liderazgo capaz de poner la casa en orden y frenar las confrontaciones internas. La ropa sucia, decían las abuelas, se lava en casa. Pero no ocurre así en el Gobierno. El propio presidente, jefe del gabinete, termina convertido en otro protagonista recurrente de las disputas virtuales. Puede leer: ¿Fortín en disputa? Detalles de la pelea por el Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo En los pasillos del Palacio se comenta en voz baja la soledad del presidente. En el chat donde sus ministros cruzan puyas y discuten el rumbo del país, el mandatario no aparece. Nadie lo incluyó al grupo. Su ausencia en ese espacio, tanto para las conversaciones más ligeras como para las discusiones de fondo, refuerza la idea de que no participa ni siquiera en la vida interna más básica de su propio gabinete. Hoy por hoy el ambiente “laboral” en la Casa de Nariño no es el mejor. Apenas unas horas atrás, el presidente Petro cargó contra Benedetti. En su último Consejo de Ministros, lo reprendió públicamente. Petro criticó abiertamente el manejo de la Imprenta Nacional y lamentó que la entidad“ya no saque ni fotocopias”, asegurando que su deterioro abrió espacio para que el negocio quedara en manos de privados como El Tiempo y Carvajal.

El presidente defendió la idea de que la Imprenta recupere músculo, incluso para imprimir los pasaportes, cuyo nuevo diseño calificó como uno de los mejores del mundo, y para producir libros gratuitos destinados a colegios y bibliotecas. El sermón presidencial, más político que técnico, añadió tensión al ya complejo tablero interno. Pero el episodio que encendió la mecha fue la confrontación entre Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, y Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Rodríguez acusó a Carrillo de inejecución de recursos y falta de transparencia en proyectos del Fondo de Adaptación; él respondió asegurando que el problema provenía de gestiones anteriores, y que las denuncias eran más un mensaje político que un hallazgo técnico.

La pelea escaló de inmediato, con boletines, entrevistas, trinos y filtraciones cruzadas que revelaron no solo discrepancias administrativas, sino un quiebre profundo entre dos de las oficinas más sensibles del Gobierno. Como es habitual, a la disputa se sumó Armando Benedetti, quien no solo respaldó a Rodríguez, sino que arremetió contra Carrillo con descalificaciones personales, cuestionando su trayectoria e incluso su capacidad intelectual. Carrillo respondió a su manera: dijo que no quería pelear con un ministro tan poderoso, pero que no permitiría que lo convirtieran en chivo expiatorio. En esa misma línea, el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, entró a terciar y terminó alimentando el debate con críticas al manejo político alrededor de las entidades técnicas, apuntando incluso a la lógica de cuotas y presiones dentro del Gobierno. Puede leer: “Como feminista no puedo compartir gabinete con Armando Benedetti”: Susana Muhamad Los choques entre funcionarios del Gobierno hacen rato dejaron de ser un secreto. En redes sociales abundan comentarios que los describen como “una pandilla”, y no sin razón. Entre ellos se lanzan acusaciones que van desde corrupción hasta hechos que podrían constituir delitos. Un ejemplo ocurrió meses atrás, durante un Consejo de Ministros, cuando el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, insinuó que Armando Benedetti habría jugado un papel en la supuesta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. La tensión no quedó ahí. La embajadora Laura Sarabia ha sostenido una confrontación pública permanente con Benedetti, a quien incluso denunció por violencia política de género. El Gobierno es protagonista del escándalo por corrupción en la UNGRD y en ese contexto las denuncias son múltiples. Funcionarios y exfuncionarios se acusan entre sí con un libreto que ya suena repetido: “usted firmó”, “usted autorizó”, “usted recibió”. Esa tormenta terminó por desplomar al gabinete, provocando la salida de varios altos cargos, incluidos ministros y directores de entidades.

El resultado es un paisaje de peleas simultáneas y corrosivas que no solo desgastan al Ejecutivo, sino que dejan al país viendo, en directo, cómo los choques personales y los intereses internos se imponen sobre la gestión pública. Funcionarios confrontando a otros funcionarios, jefes de gabinete atacando ministros, ministros enfrentando directores, y el propio presidente interviniendo para intentar poner orden en medio del caos. En cualquier otra administración, estos conflictos habrían sido excepciones. En el petrismo, en cambio, se han vuelto parte del día a día. Y si algo demuestra este episodio es que, más allá de los debates técnicos, lo que hoy golpea al Gobierno es su incapacidad para cohesionar a sus propios equipos y su inclinación a resolver conflictos frente a la opinión pública.

Bloque de preguntas y respuestas