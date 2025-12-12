Lo que hay detrás del espectáculo en vivo de las peleas del círculo de Petro: más que fuego amigo

Nunca antes el país había presenciado algo semejante: funcionarios del mismo Gobierno enfrentados públicamente, en tiempo real y ante millones de espectadores, como si la ciudadanía estuviera condenada a ver, cada día, un nuevo capítulo de una serie política transmitida en redes sociales.
La crudeza de los ataques, la falta de filtros y la facilidad con la que escalan los choques dejan al descubierto un ambiente tóxico dentro del petrismo. Lo que antes se resolvía en privado hoy se ventila sin pudor, y ese comportamiento, ya estructural, empieza a ser clave para entender el clima de desgobierno, la descoordinación y las fracturas internas del proyecto político de Gustavo Petro.