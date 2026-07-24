¿Quién era Alberto Jasso, el profesor que se quitó la vida tras ser señalado por una estudiante de presunto abuso?

Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor con 25 años trabajando en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, lugar donde una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual el pasado 14 de julio de 2026.
Le puede interesar: Uniamazonía abrió investigación a profesor que rechazó a vendedor de panela por votar por Abelardo
La acusación hizo que el docente tomara la decisión de quitarse la vida, pero antes de hacerlo grabó un video en el que afirmó que era la primera vez que enfrentaba un caso tan “problemático” y que por esta razón había decidido terminar con su vida como, una forma de protesta o para enviar un mensaje de concientización al sistema de justicia en México.
“Ustedes se preguntarán: ‘Si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?’. La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso”, dijo.