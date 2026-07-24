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¿Quién era Alberto Jasso, el profesor que se quitó la vida tras ser señalado por una estudiante de presunto abuso?

El docente publicó un video en el que explicó las razones que lo llevaron a quitarse la vida. Allí manifestó que la denuncia por presunto abuso sexual tuvo una gran influencia en la decisión que tomó.

  • Él era Alberto Israel Jasso Cruz, el profesor mexicano que se quitó la vida tras una denuncia de presunto abuso sexual en su contra. FOTOS: Colprensa - captura de video
    Él era Alberto Israel Jasso Cruz, el profesor mexicano que se quitó la vida tras una denuncia de presunto abuso sexual en su contra. FOTOS: Colprensa - captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 9 horas
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Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor con 25 años trabajando en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, lugar donde una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual el pasado 14 de julio de 2026.

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La acusación hizo que el docente tomara la decisión de quitarse la vida, pero antes de hacerlo grabó un video en el que afirmó que era la primera vez que enfrentaba un caso tan “problemático” y que por esta razón había decidido terminar con su vida como, una forma de protesta o para enviar un mensaje de concientización al sistema de justicia en México.

“Ustedes se preguntarán: ‘Si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?’. La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso”, dijo.

Al parecer, la estudiante había manifestado ante las directivas de la institución que Jasso Cruz la habría tocado al menos en seis ocasiones durante un mismo día. Aseguró que esos presuntos tocamientos le provocaron un cuadro de ansiedad, por lo que fue trasladada a un hospital. Luego habría sido diagnosticada con cefalea tensional.

“He tenido diferentes alumnas que de broma dicen: ‘Voy a acusar al profe para que me pase’. Pero, de manera responsable, les menciono que eso no se dice ni de broma, porque puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos —como en mi caso— de enfrentar una denuncia de este tipo”, expresó el profesor en su video.

En contexto: Profesor terminó con su vida tras ser acusado por una alumna de presunto abuso sexual: “Lo haré como un acto de rebeldía”

¿Quién era el profesor Alberto Jasso?

Jasso Cruz contaba con 35 años de experiencia como docente, de los cuales 25 los ejerció en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS). Tenía 49 años y enseñaba la asignatura de Planeación y Organización del Estudio.

Alberto Israel Jasso Cruz. FOTO: Tomada de Facebook
Alberto Israel Jasso Cruz. FOTO: Tomada de Facebook

Antes de morir, envió una carta a las autoridades en la que aseguró que había acompañado en su proceso de aprendizaje a la alumna que lo acusó, debido a que la madre de la joven le habría manifestado que ella tenía “trastornos y problemas de aprendizaje”.

“Cabe mencionar que el cubículo donde la estudiante estuvo trabajando es un espacio abierto; pasan maestros, el personal de vigilancia realiza rondines constantes, además de estudiantes y compañeras de intendencia”, se lee en la carta revelada por el medio mexicano Imagen Noticias.

Otra de sus estudiantes dijo al medio citado que el profesor “nunca le faltó al respeto” y que, por el contrario, “siempre tuvo muy buena reputación”. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer la veracidad de las denuncias presentadas contra Jasso Cruz en el marco de su labor como docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).

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Preguntas y respuestas

¿Quién era Alberto Israel Jasso Cruz, el profesor del IEMS que murió tras una denuncia por presunto abuso sexual?
Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México con 25 años de trabajo en esa institución y 35 años de experiencia como docente. Tenía 49 años y enseñaba la asignatura de Planeación y Organización del Estudio. Antes de morir publicó un video en el que explicó las razones de su decisión y defendió su inocencia frente a la acusación en su contra.
¿De qué fue acusado Alberto Israel Jasso Cruz por una estudiante del IEMS?
Alberto Israel Jasso Cruz fue señalado por una estudiante del IEMS por presunto abuso sexual. Según la denuncia mencionada en el caso, la alumna afirmó que el docente la habría tocado en al menos seis ocasiones durante un mismo día. La estudiante aseguró que estos hechos le provocaron un cuadro de ansiedad y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde habría sido diagnosticada con cefalea tensional.
¿Qué dijo Alberto Israel Jasso Cruz en el video que publicó antes de morir?
En el video, Alberto Israel Jasso Cruz afirmó que decidió quitarse la vida porque no podía tolerar la situación que enfrentaba tras la denuncia en su contra. El docente sostuvo que era inocente, cuestionó las condiciones del proceso judicial para personas acusadas de este tipo de delitos y dijo que su decisión buscaba enviar un mensaje al sistema de justicia mexicano.
¿Qué relación tenía Alberto Israel Jasso Cruz con la estudiante que lo denunció?
Alberto Israel Jasso Cruz afirmó que había acompañado a la estudiante durante su proceso de aprendizaje dentro del IEMS. En la carta enviada a las autoridades antes de morir, señaló que había tenido contacto académico con ella y mencionó que la madre de la joven le habría manifestado que la estudiante tenía “trastornos mentales”. Esta información forma parte de la versión presentada por el docente y no una conclusión oficial del caso.

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