¿Quién era Alberto Jasso, el profesor que se quitó la vida tras ser señalado por una estudiante de presunto abuso?

Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor con 25 años trabajando en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, lugar donde una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual el pasado 14 de julio de 2026. Le puede interesar: Uniamazonía abrió investigación a profesor que rechazó a vendedor de panela por votar por Abelardo La acusación hizo que el docente tomara la decisión de quitarse la vida, pero antes de hacerlo grabó un video en el que afirmó que era la primera vez que enfrentaba un caso tan “problemático” y que por esta razón había decidido terminar con su vida como, una forma de protesta o para enviar un mensaje de concientización al sistema de justicia en México. “Ustedes se preguntarán: ‘Si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?’. La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso”, dijo.

Al parecer, la estudiante había manifestado ante las directivas de la institución que Jasso Cruz la habría tocado al menos en seis ocasiones durante un mismo día. Aseguró que esos presuntos tocamientos le provocaron un cuadro de ansiedad, por lo que fue trasladada a un hospital. Luego habría sido diagnosticada con cefalea tensional. “He tenido diferentes alumnas que de broma dicen: ‘Voy a acusar al profe para que me pase’. Pero, de manera responsable, les menciono que eso no se dice ni de broma, porque puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos —como en mi caso— de enfrentar una denuncia de este tipo”, expresó el profesor en su video. En contexto: Profesor terminó con su vida tras ser acusado por una alumna de presunto abuso sexual: “Lo haré como un acto de rebeldía”

¿Quién era el profesor Alberto Jasso?

Jasso Cruz contaba con 35 años de experiencia como docente, de los cuales 25 los ejerció en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS). Tenía 49 años y enseñaba la asignatura de Planeación y Organización del Estudio.

Alberto Israel Jasso Cruz. FOTO: Tomada de Facebook

Antes de morir, envió una carta a las autoridades en la que aseguró que había acompañado en su proceso de aprendizaje a la alumna que lo acusó, debido a que la madre de la joven le habría manifestado que ella tenía “trastornos y problemas de aprendizaje”. “Cabe mencionar que el cubículo donde la estudiante estuvo trabajando es un espacio abierto; pasan maestros, el personal de vigilancia realiza rondines constantes, además de estudiantes y compañeras de intendencia”, se lee en la carta revelada por el medio mexicano Imagen Noticias.

Otra de sus estudiantes dijo al medio citado que el profesor “nunca le faltó al respeto” y que, por el contrario, “siempre tuvo muy buena reputación”. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer la veracidad de las denuncias presentadas contra Jasso Cruz en el marco de su labor como docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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