Votación del Pacto Histórico 59% menos que en consulta de 2022

Con un total de 2.373.310 votantes, con base en los datos del avance 31 de la Registraduría Nacional, el Pacto Histórico logró reunir una tercera parte de los votos con los que el hoy mandatario se ungió como candidato en la consulta interpartidista de 2022.

En aquella cita en las urnas, el Pacto obtuvo una participación de 5.818.375, siendo Gustavo Petro el ganador con 4.495.831 de ellos, equivalentes al 77,3%, enarbolando las banderas de Colombia Humana y la UP. Justo la meta del Pacto Histórico era recoger 5 millones de votos en la consulta y así lo dijo Gustavo Bolívar.

En contexto: Iván Cepeda es el ganador de la consulta del Pacto Histórico con más del 64,4% de votos

En contraste, en la cita de este domingo, Iván Cepeda, quien resultó ganador, sumaba 1.337.710 votos, equivalentes al 64,95%.

Si bien las cifras tampoco pueden considerarse un desastre, la participación sí muestra un contraste marcado, sobre todo al compararlas con las votaciones de primera y segunda vuelta con las que Petro llegó al Palacio de Nariño hace tres años.