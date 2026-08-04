¿Quedó amarrada la compra? MinDefensa advierte a De la Espriella que el contrato de los Gripen no se puede reversar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, volvió a pronunciarse sobre la compra de los 17 aviones de combate Gripen JAS 39 E/F que el gobierno de Gustavo Petro adquirió en noviembre de 2025 a la empresa sueca Saab. El contrato sigue generando un intenso debate, debido a que la adquisición se pactó por 3.135 millones de euros (aproximadamente 16,5 billones de pesos colombianos para ese entonces), con entregas programadas entre 2026 y 2032. También porque, en su momento, hubo hermetismo sobre el contrato entre ambas partes, lo que llevó a que surgieran cuestionamientos sobre un posible sobrecosto en una compra considerada como una de las más ostentosas realizadas por el país. Tanto fue así que a la Contraloría General de la República se le solicitó investigar a profundidad dicho contrato y pedirle al Ministerio de Defensa la entrega detallada de toda la información, incluidos los documentos precontractuales y contractuales asociados al acuerdo.

Abelardo de la Espriella no podrá reversar el contrato de los aviones Gripen, según el ministro Sánchez

El ministro Sánchez fue consultado por los panelistas de La Luciérnaga de Caracol Radio sobre el futuro de este acuerdo con la empresa sueca, ahora que Abelardo de la Espriella será el sucesor de Gustavo Petro. En primera instancia, indicó que el pacto con Saab está respaldado por dos documentos Conpes: uno relacionado con el esquema de financiación, que aún se encuentra en trámite, y otro correspondiente a la contratación con recursos y vigencias futuras.

Sánchez también reveló que ya se realizó el primer pago por un valor de 5.000 millones de pesos, mientras que el desembolso restante está previsto para 2027. “La decisión de adquirir los Gripen no es política. Es una decisión de la Fuerza Pública para proteger al Estado. No se puede reversar. El compromiso ya está adquirido”, expresó el ministro

De la Espriella se ha mostrado inconforme con dicha adquisición, de la cual aseguró que realizará una investigación más profunda, debido no tiene completamente claro cómo se planteó el reemplazo de los aviones Kfir, teniendo en cuenta que ya existían ofertas no solo de Suecia, sino también de Francia y Estados Unidos.

Cabe recordar que EL COLOMBIANO reveló en exclusiva que, según los comunicados sobre la compra, Colombia habría pagado un 55 % más que Tailandia por los mismos aviones Saab. En una investigación se comprobó que, en efecto, Tailandia pagó menos que Colombia: el país asiático adquirió cuatro Gripen E/F (tres Gripen E y un Gripen F) por 5.300 millones de coronas suecas.

Este contrato incluye equipamiento, soporte, formación de pilotos, transferencia de tecnología de defensa y cooperación industrial, así como nuevas inversiones en diversos sectores de su economía mediante acuerdos de compensación (offsets).

Por su parte, un comunicado de Saab confirmó el contrato con Colombia y mencionó la inclusión de dos acuerdos de compensación social (offsets), que establecen un marco para diversos proyectos militares y sociales. Estos acuerdos contemplan un paquete de cooperación industrial en áreas como aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y tecnología de purificación de agua. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas