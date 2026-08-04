Filarmónica de Bogotá nombra a una paisa como directora asistente

Elizabeth Vergara Gallego fue nombrada Directora Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), uno de los cargos más relevantes de la escena sinfónica nacional, pues la orquesta, que está a poco de cumplir 60 años, es considerada una de las agrupaciones de música sinfónica más importantes de Colombia.

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La directora paisa, de 34 años, será la responsable de acompañar el desarrollo musical de la Orquesta, participar en los procesos de las Agrupaciones Filarmónicas– entre las que se cuentan varias orquestas profesionales, juveniles e infantiles– y contribuir al fortalecimiento del Programa de Formación Musical, uno de los proyectos pedagógicos y artísticos más importantes de América Latina.

Elizabeth se estrenó en el cargo el pasado fin de semana con la dirección de dos conciertos, el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, en el Auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional de Colombia, con un programa que incluyó la obertura de Les Boréandes de Rameau, Atmospheres de György Ligeti y Sinfonía n.º 8 de Dvořák.

No es su primer cargo nacional. A finales del año pasado asumió la dirección de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá y antes había trabajado con la Orquesta Filarmónica Juvenil.

–Llego a este puesto para disfrutar, para hacer música, pero también para servir y apoyar –, dice Elizabeth por teléfono, desde Bogotá.

Ahora, como directora asistente, su trabajo va más allá de lo artístico, pues requiere un montón de habilidades extramusicales, que, por lo general, no se aprenden en la academia, sino en la vida. Es un asunto de liderazgo, de responsabilidad y simpatía, de velar para que los músicos tengan las mejores condiciones de trabajo, para hacer la música lo mejor posible.

Unas habilidades que Elizabeth ha procurado desarrollar a lo largo de su trayectoria como directora, que ha sido larga. Ella creció lejos de las orquestas y la música sinfónica.