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Atención: Murió el histórico presentador Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

Lizarazo, de 85 años, era la mente maestra detrás de Sábados Felices, el reconocido programa humorístico de la televisión colombiana, que lleva más de 50 años al aire.

  • Alfonso Lizarazo habría muerto por complicaciones de salud. El pasado 29 de diciembre de 2025, el bumangués celebró sus 85 años. FOTO: Cortesía Caracol Televisión y redes sociales
    Alfonso Lizarazo habría muerto por complicaciones de salud. El pasado 29 de diciembre de 2025, el bumangués celebró sus 85 años. FOTO: Cortesía Caracol Televisión y redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la tarde-noche de este martes 4 de agosto se confirmó la muerte del reconocido presentador y político colombiano, Alfonso Lizarazo Sánchez, a los 85 años, recordado por hacer historia en la televisión nacional por ser el creador del programa Sábados Felices.

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Lizarazo, quien también fue senador de la República entre 1998 y 2002, es considerado una de las figuras más legendarias e influyentes de la televisión y la radio en Colombia. Fue además locutor, gestor cultural y pionero del entretenimiento masivo.

Según fuentes periodísticas, el presentador habría fallecido debido a graves complicaciones de salud con las que venía luchando desde hace unos meses.

De las consolas de audio al fenómeno de la televisión

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, Lizarazo llegó a Bogotá en su juventud, a los 18 años, con la intención inicial de cursar estudios superiores. Sin embargo, su rumbo cambió al ingresar a Caracol Radio, donde comenzó trabajando como operador de controles de audio.

Su disciplina, sentido del ritmo y talento para la comunicación lo llevaron rápidamente frente al micrófono como locutor y, posteriormente, a asumir la dirección de Radio 15. Desde esa tribuna radial se convirtió en el gran articulador de la Nueva Ola en las décadas de 1960 y 1970.

Promovió la carrera de artistas emblemáticos como Óscar Golden, Harold, Lyda Zamora y el dúo Ana y Jaime, al tiempo que organizó multitudinarios eventos musicales itinerantes como la célebre gira Milo a gó-gó, que llevó el sonido juvenil a diversos rincones del territorio nacional.

La consagración en televisión con Sábados Felices

Esa experiencia en la producción musical y radial fue el puente hacia la televisión colombiana. En la pantalla chica dirigió Estudio 15, un espacio dedicado a la música moderna que sirvió como vitrina imprescindible para bandas y solistas del país.

Poco después, en 1972, Lizarazo expuso, creó y presentó el programa humorístico Campeones de la risa, formato que muy pronto se transformaría en Sábados Felices bajo la producción de Caracol Televisión.

Durante 26 años consecutivos, entre 1972 y 1998, Alfonso Lizarazo fue el conductor principal y el corazón de este espacio sabatino, donde descubrió, impulsó y consolidó a varias generaciones de humoristas colombianos. Hasta ahora, el programa lleva más de 50 años al aire.

De manera paralela, su visión creativa lo llevó a concebir el Festival Internacional del Humor y a presentar otros formatos de entretenimiento masivo como Baile de Rumba.

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