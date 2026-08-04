Atención: Murió el histórico presentador Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices

En la tarde-noche de este martes 4 de agosto se confirmó la muerte del reconocido presentador y político colombiano, Alfonso Lizarazo Sánchez, a los 85 años, recordado por hacer historia en la televisión nacional por ser el creador del programa Sábados Felices.
Le puede interesar: A punto de terminar el Gobierno Petro, MinCultura cambió reglas para financiar el cine colombiano
Lizarazo, quien también fue senador de la República entre 1998 y 2002, es considerado una de las figuras más legendarias e influyentes de la televisión y la radio en Colombia. Fue además locutor, gestor cultural y pionero del entretenimiento masivo.
Según fuentes periodísticas, el presentador habría fallecido debido a graves complicaciones de salud con las que venía luchando desde hace unos meses.