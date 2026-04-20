Al borde de la tragedia: dos aviones estuvieron a punto de chocar en El Dorado

En la noche del domingo 19 de abril, las tripulaciones de dos aviones que intentaban aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá dieron un suspiro de alivio tras minutos de tensión. Según reportes del vuelo LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt) y de un Boeing 777 de la aerolínea Qatar Cargo, desde controles aéreos les dieron autorización para aterrizar. Sin embargo, les habían asignado la misma pista. La situación quedó registrada en aplicaciones que siguen vuelos y en videos tomados por transeúntes. Según los pilotos, estuvieron a menos de 200 metros de colisionar entre sí. La situación fue reportada por FlightRadar24, una cuenta que se dedica a seguir las rutas de todos los vuelos a nivel mundial.

“Los vuelos QR8174 y LH542 se aproximaban a Bogotá. El LH542 se encontraba a tan solo unos cientos de pies por encima del QR8174 antes de ascender para realizar una maniobra de aterrizaje frustrado. El QR8174 aterrizó sin problemas en su primer intento, mientras que el LH452 aterrizó en su segundo intento”, explicó la cuenta, adjuntando el video. Puede leer: Casi un centenar de muertos: recuento de víctimas por accidentes aéreos en las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro En el caso del LH542, se trataba de un vuelo comercial que llegaba desde Frankfurt. Usuarios en redes sociales que aseguraron ir en aquel avión confirmaron que no pudieron aterrizar en el primer intento. “Si nos pareció raro el movimiento brusco del avión; dijo el piloto que había tráfico y podía ser peligroso”, dijo un usuario de X.

En el caso del QR 8174, se trataba de un vuelo comercial que venía desde Río de Janeiro. La situación quedó captada en algunos videos ciudadanos en los que señalan que desde tierra se vieron los aviones volando a baja altura y las luces de ambos muy cerca entre sí. Para algunos, la maniobra que realizó el vuelo de Lufthansa (go around) es muy común, no es peligrosa y no sugiere una tragedia. Sin embargo, esta no es la primera vez que se presenta una situación así en el Aeropuerto El Dorado, controlado por la Aeronáutica Civil. Lea también: ¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo Esta última entidad mencionada confirmó que la situación está siendo investigada, pero no han dado un comunicado oficial al respecto. En conversación con La FM, uno de los funcionarios dijo que “plataformas como FlightRadar no son una fuente 100% exacta ni confiable”. Según datos preliminares, para comprobar si sí hubo fallas en los controladores deberán revisar primero comunicaciones, registros técnicos y condiciones operativas.

Accidentes evitados en el Aeropuerto El Dorado

En cuanto a las denuncias y preocupaciones por situaciones similares en El Dorado, el otro caso reciente ocurrió en febrero de este año, cuando un helicóptero militar y una aeronave de Latam casi chocan en medio de un despegue. La culpa habría sido de los controladores aéreos, puesto que le dieron permiso a la aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de cruzar por la pista sur al mismo tiempo de que le dieron luz verde al avión de Latam para iniciar el despegue (que tuvo que ser abortado de emergencia).