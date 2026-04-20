Al borde de la tragedia: dos aviones estuvieron a punto de chocar en El Dorado

En la noche del domingo 19 de abril, las tripulaciones de dos aviones que intentaban aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá dieron un suspiro de alivio tras minutos de tensión. Según reportes del vuelo LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt) y de un Boeing 777 de la aerolínea Qatar Cargo, desde controles aéreos les dieron autorización para aterrizar. Sin embargo, les habían asignado la misma pista.
La situación quedó registrada en aplicaciones que siguen vuelos y en videos tomados por transeúntes. Según los pilotos, estuvieron a menos de 200 metros de colisionar entre sí.
La situación fue reportada por FlightRadar24, una cuenta que se dedica a seguir las rutas de todos los vuelos a nivel mundial.