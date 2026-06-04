Ni Cepeda ni Abelardo, Claudia López dejó en libertad a sus electores: “no le voy a endosar a nadie ningún voto”

En medio de la incertidumbre que había en las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sobre los votos del centro, Claudia López se unió a decisiones como la de Sergio Fajardo y dejó en libertad a sus votantes y no respaldará públicamente a ninguno de los dos candidatos. A través de una transmisión en sus redes sociales, la exalcaldesa de Bogotá rechazó irse a apoyar a alguno de los dos aspirantes que competirán en la segunda vuelta por llegar a la Casa de Nariño. “No le voy a endosar a nadie ningún voto”, subrayó López. Lea también: Nuevo Liberalismo deja en libertad a sus militantes para votar en segunda vuelta Con esta decisión, López manifestó que serán quienes votaron por ella quienes tomen la decisión para sufragar el próximo 21 de junio. “Si para alguna elección son libres, por fortuna, es para la presidencia”, sostuvo la candidata que quedó relegada en la primera vuelta.

¿Cuáles son las diferencias que tiene Claudia López con Cepeda y De la Espriella?

La excandidata expresó un rechazo tajante hacia el candidato del movimiento Defensores de la Patria, manifestando tener una “profunda desconfianza de lo que es, de lo que representa, de sus principios, de su ética y de su actuar”. López calificó a Abelardo como un peligro para la democracia, aunque aclaró que este peligro no la obliga a votar automáticamente por Cepeda. Le recomendamos leer: El “salvador” Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos Justamente, respecto al candidato del Pacto Histórico, Claudia lo describió en su transmisión como un “hombre decente”, íntegro y honesto, a quien conoce desde hace 30 años, pero manifestó críticas contundentes hacia su campaña y liderazgo.

Al senador le reconoció que se ha negado a aceptar corruptos en su campaña y que, cuando él habla de un “pacto ético”, ella le cree porque así ha sido su vida, pero a pesar de sus cualidades personales, López destacó que no le ve “el liderazgo, hasta ahora, que necesita para darle la vuelta a su campaña”. Para López, existe una disonancia entre Cepeda como candidato y Gustavo Petro como jefe natural del movimiento, lo cual se nota en los mensajes de campaña, por lo que, si el candidato no contradice al presidente, tiene la derrota asegurada. Claudia López también le lanzó dardos al Pacto Histórico y al petrismo, pues denunció que le han hecho un “sicariato político y moral sistemático” y que han abusado de la confianza de mucha gente. Siga leyendo: Leonardo Huerta, la exfórmula vicepresidencial de Claudia López, adhiere a la campaña de Abelardo de la Espriella Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A su vez, aseguró que el Pacto Histórico está pagando en las urnas el costo de su “corrupción, sectarismo y de hablar y no cumplir” y calificó como fracasos las políticas de seguridad, la paz total y el manejo fiscal y energético del presidente Petro. La exalcaldesa bogotana no respaldará a ninguno de los dos porque no representan su proyecto político, por lo que dejó claro en la transmisión en sus redes que su papel ahora es exigir moderación a ambos candidatos a través del “poder de nuestra cédula”. En otras noticias: Así intenta el Pacto Histórico conquistar al centro para la segunda vuelta

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