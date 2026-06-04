Mundial, puentes y vacaciones tendrán hasta 200.000 personas volando al día en Colombia

Mientras otros sectores económicos siguen enfrentando señales mixtas, la industria aérea colombiana se prepara para uno de los periodos más movidos de 2026. Las proyecciones de la Aeronáutica Civil indican que más de seis millones de pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país entre el 5 de junio y el 6 de julio, una cifra que refleja no solo el dinamismo de las vacaciones de mitad de año, sino también la consolidación de la recuperación del transporte aéreo.
Según las estimaciones de la autoridad aeronáutica, durante ese mes se movilizarán 6.005.445 viajeros en vuelos regulares, lo que representa un crecimiento del 7,4% frente al mismo periodo de 2025. El dato cobra relevancia porque supera el ritmo de expansión que venía registrando el sector y confirma que cada vez más colombianos y extranjeros están optando por el avión para sus desplazamientos.