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Mundial, puentes y vacaciones tendrán hasta 200.000 personas volando al día en Colombia

La Aeronáutica Civil proyecta que más de seis millones de pasajeros se movilizarán por los aeropuertos colombianos entre junio y julio de 2026. El crecimiento esperado de 7,4% frente al año pasado confirma el buen momento que atraviesa el sector aéreo y anticipa una intensa temporada de vacaciones.

  • Los aeropuertos colombianos esperan recibir más de seis millones de pasajeros durante la temporada vacacional de mitad de año. FOTO: COLPRENSA
    Los aeropuertos colombianos esperan recibir más de seis millones de pasajeros durante la temporada vacacional de mitad de año. FOTO: COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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Mientras otros sectores económicos siguen enfrentando señales mixtas, la industria aérea colombiana se prepara para uno de los periodos más movidos de 2026. Las proyecciones de la Aeronáutica Civil indican que más de seis millones de pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país entre el 5 de junio y el 6 de julio, una cifra que refleja no solo el dinamismo de las vacaciones de mitad de año, sino también la consolidación de la recuperación del transporte aéreo.

Según las estimaciones de la autoridad aeronáutica, durante ese mes se movilizarán 6.005.445 viajeros en vuelos regulares, lo que representa un crecimiento del 7,4% frente al mismo periodo de 2025. El dato cobra relevancia porque supera el ritmo de expansión que venía registrando el sector y confirma que cada vez más colombianos y extranjeros están optando por el avión para sus desplazamientos.

Los cálculos de la entidad muestran que los días de mayor movimiento serán el 26 de junio y el 3 de julio, jornadas en las que podrían superar los 200.000 pasajeros movilizados en un solo día. Esto obligará a aerolíneas, operadores aeroportuarios y autoridades a reforzar su capacidad operativa para evitar congestiones y retrasos.

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Aunque el mercado doméstico seguirá siendo el principal motor de la actividad aérea, con 3,7 millones de pasajeros proyectados, el comportamiento de los vuelos internacionales también llama la atención. La Aerocivil estima que cerca de 2,3 millones de viajeros se desplazarán entre Colombia y destinos en el exterior durante la temporada, una cifra que evidencia el fortalecimiento de la conectividad internacional del país.

Para los analistas del sector, el crecimiento de las rutas internacionales tiene un significado especial. A diferencia del mercado nacional, este segmento suele estar más expuesto a variables como la tasa de cambio, los costos operativos de las aerolíneas y la competencia de otros centros de conexión en América Latina. Por eso, mantener una tendencia positiva en este frente es visto como una señal favorable para la aviación colombiana.

Las proyecciones de la Aeronáutica Civil fueron construidas a partir de modelos predictivos que combinaron series históricas de tráfico aéreo entre 2022 y 2025 con herramientas de aprendizaje automático, permitiendo anticipar el comportamiento de la demanda para las próximas semanas.

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Las recomendaciones para evitar contratiempos

Ante el aumento esperado de viajeros, la Aerocivil recomendó planear los desplazamientos con anticipación, verificar constantemente el estado de los vuelos y llegar con suficiente tiempo a los aeropuertos, especialmente en los días de mayor demanda.

La entidad también anunció que realizará monitoreo permanente del tráfico aéreo nacional e internacional durante toda la temporada para detectar posibles contingencias y coordinar respuestas rápidas junto con aerolíneas y operadores aeroportuarios.

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El panorama confirma que volar sigue ganando terreno entre los colombianos. Si las proyecciones se cumplen, la temporada de mitad de año de 2026 se convertirá en una de las más activas registradas por la red aeroportuaria nacional, reflejando un sector que continúa elevando su altura después de los años de incertidumbre que marcaron la pandemia.

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