Este es el nuevo avión militar con el que los brasileros le coquetean al Gobierno de Colombia. ¿Lo comprará?

El Gobierno Nacional ya tiene en carpeta una propuesta para continuar con la modernización de la Fuerza Aeroespacial, luego de la inversión confirmada de $16,5 billones en 17 aviones de combate de la compañía sueca Saab, que ha suscitado varios cuestionamientos por un posible sobrecosto.
Esta vez la propuesta viene por parte de la firma brasilera Embraer, que desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder incrementó sus gestiones para impulsar el avión KC 390 Millennium, aprovechando la cercanía del gobernante colombiano con su homólogo Lula Da Silva, también de ala política de izquierda.
