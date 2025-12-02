Este es el nuevo avión militar con el que los brasileros le coquetean al Gobierno de Colombia. ¿Lo comprará?

El Gobierno Nacional ya tiene en carpeta una propuesta para continuar con la modernización de la Fuerza Aeroespacial, luego de la inversión confirmada de $16,5 billones en 17 aviones de combate de la compañía sueca Saab, que ha suscitado varios cuestionamientos por un posible sobrecosto. Esta vez la propuesta viene por parte de la firma brasilera Embraer, que desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder incrementó sus gestiones para impulsar el avión KC 390 Millennium, aprovechando la cercanía del gobernante colombiano con su homólogo Lula Da Silva, también de ala política de izquierda.



Los Embraer KC 390 Millennium están diseñados para el transporte de tropas, implementos logísticos y vehículos militares, dada su capacidad de movilizar hasta 26 toneladas de carga. Fuentes de las FF.MM. manifestaron que las gestiones de los brasileros se reactivaron cuando Colombia firmó el contrato con Saab para adquirir los aviones de combate Gripen, pues este ha demostrado ser compatible con los Millennium en operaciones de abastecimiento de combustible en el aire. Vale la pena recordar que Brasil es el principal cliente de Saab en Suramérica, empresa con la cual firmó un contrato de adquisición de 36 Gripen en 2014, además del proyecto de montaje de una planta para ensamblar esas aeronaves. La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) utiliza actualmente aviones C-130 Hércules de fabricación estadounidense para suplir esa función de transporte de alta capacidad de carga, logística y tropas. Todos fueron adquiridos de segunda, por lo que no está claro si la idea es reemplazar esos aparatos o solo ampliar la flota.

EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Defensa para conocer qué tan avanzadas iban esas conversaciones o si solo de trata de acercamientos preliminares. De momento no hemos obtenido la respuesta oficial. Tampoco se conocen ni la cantidad ni los precios ofrecidos por los brasileros. Según el portal InfoDefensa, especializado en información de la industria militar, el pasado mes de agosto la empresa Embraer y el gobierno de Marruecos anunciaron el inicio de las negociaciones para adquirir cinco unidades del KC 390 Millennium y así reemplazar su antigua flota de Hércules. El valor estimado de ese negocio es de 600 millones de dólares, además de un paquete off set que incluye transferencia tecnológica, desarrollo industrial y generación de empleos.

El avión Embraer KC 390 Millennium de fabricación brasilera. FOTO: CORTESÍA @embraer.

De acuerdo con información de prensa, basa en negociaciones con otros países, el valor unitario de las aeronaves está entre los US$90 millones y US$120 millones, según los aditamentos particulares con los que se compren. Según Erich Saumeth, analista de seguridad y defensa, los brasileros están presentes en la feria Expodefensa 2025, que se realiza esta semana en Bogotá, promocionando la citada aeronave. Según él, la Casa de Nariño ha mostrado interés en los ofrecimientos.