Avanza el nuevo intento por legalizar el cannabis de uso adulto en Colombia: se aprobó en primer debate

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes marcó un hito en la política de drogas de Colombia al aprobar en la sesión de este martes 12 de mayo, de manera unánime, el primer debate del proyecto de ley que busca regular el cannabis de uso adulto.
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Esta iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, pretende dar un giro radical al enfoque actual, priorizando la salud pública y el control estatal sobre el mercado ilegal.
“Acabamos de aprobar en primer debate la regularización del cannabis. Es hora de regular. Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado”, destacó el parlamentario, subrayando que el objetivo principal es proteger a los menores y arrebatarle el negocio a las estructuras criminales.
“Vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula, con permiso y con licencias”, concluyó Ocampo a través de un video publicado este martes en sus redes sociales.