¿Por qué Augusto Rodríguez señala al ministro Idárraga por la imputación en su contra? Esto dijo

La decisión de la Fiscalía de retirar la imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lejos de cerrar el episodio, desató una nueva controversia dentro del Gobierno de Gustavo Petro. El propio Rodríguez explicó por qué apunta directamente al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como el responsable de la imputación que estuvo a punto de llevarlo a los tribunales.
La fallida decisión de la Fiscalía se produjo en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, un caso marcado por los cuestionamientos al precario esquema de seguridad que tenía la víctima, pese a que en múltiples ocasiones había solicitado refuerzos.