Augusto Rodríguez arremete de nuevo contra Idárraga y lo señala por gestiones en la SAE y el Inpec

En febrero de 2024, la Fiscalía General de la Nación expropió 45 bienes a Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, señalados de provenir de actividades de narcotráfico y valorados en cerca de 70.000 millones de pesos. Dos años después, uno de esos inmuebles volvió al centro de la agenda del alto Gobierno, luego de que al presidente Gustavo Petro le llegara la versión de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, Habría buscado que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cambiara el depositario de una de esas propiedades..
La alerta llegó al despacho presidencial a través de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección en medio de un ambiente marcado por tensiones internas y disputas entre distintos sectores del petrismo.