“El 20% de la licencia para sacar el proyecto adelante”: la comprometedora interceptación al alcalde de Villa de Leyva

En el marco del proceso penal contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos hechos de corrupción, salió a la luz pública una comprometedora llamada en la que al parecer exigía una coima del 20% para impulsar un proyecto urbanístico.
Gamboa Chaparro, detenido el pasado 7 de mayo, afronta un expediente por cargos de concusión y prevaricato por acción, relacionados con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas.
Dicho proyecto, avaluado en 6 millones de dólares, atraviesa una serie de problemas jurídicos desde 2021, ligados a los trámites de la licencia ambiental y de construcción, que han frenado su avance.