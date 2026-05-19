Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“El 20% de la licencia para sacar el proyecto adelante”: la comprometedora interceptación al alcalde de Villa de Leyva

El funcionario es investigado por exigir coimas, presuntamente, para destrabar un millonario proyecto urbanístico. Él se declaró inocente.

  • Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), fue capturado por el CTI de la Fiscalía. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.
    Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), fue capturado por el CTI de la Fiscalía. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
bookmark

En el marco del proceso penal contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos hechos de corrupción, salió a la luz pública una comprometedora llamada en la que al parecer exigía una coima del 20% para impulsar un proyecto urbanístico.

Gamboa Chaparro, detenido el pasado 7 de mayo, afronta un expediente por cargos de concusión y prevaricato por acción, relacionados con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas.

Dicho proyecto, avaluado en 6 millones de dólares, atraviesa una serie de problemas jurídicos desde 2021, ligados a los trámites de la licencia ambiental y de construcción, que han frenado su avance.

¿Qué dijo el alcalde de Villa de Leyva en la llamada interceptada?

Durante la investigación, la Fiscalía interceptó una serie de llamadas en las que el mandatario municipal, presuntamente, le pidió un soborno para destrabar los trámites a Victoria Solarte, representante de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., la firma que impulsa el proyecto.

“Yo he hablado con el abogado, le he dado instrucciones a Juan Camilo y quería hacerlo directamente contigo. Son dos inspectores, Control Urbano, Planeación y Corpoboyacá. Lo que nosotros planteamos es que manejáramos un 20% del total del valor de la licencia para poderlo sacar adelante”, le dijo el alcalde a Solarte, el 4 de mayo de 2026.

¿Cómo se habría repartido el dinero de la licencia?

En la misma comunicación, detalló cómo se distribuiría esa plata: “El valor total del 20% de la licencia. ¿Te parece? Se distribuiría de la siguiente forma: inspectores 5%, Control Urbano 5%, y 10% el tema de Corpoboyacá y Planeación”.

Solarte le pidió tiempo para pensarlo, y su respuesta llegó al día siguiente, en otra llamada interceptada. “Definitivamente, no me siento cómoda, no estoy tranquila, siento que va en contra de mis valores, de lo que me enseñaron mis papás, no quiero que procedamos así”.

A lo que Gamboa contestó: “Yo te entiendo perfectamente, pero son demasiadas cosas encima. Lo único que nosotros hemos pretendido hacer es resolver ese problema. No veo otro camino que bregar a ayudar al equipo”.

El 6 de mayo de 2026 hubo otra llamada, en la que el alcalde, al parecer, se mostró arrepentido por haber lanzado la propuesta indecente.

“Yo estoy es construyendo un proyecto político de largo aliento, juicioso (...). Lo que tú me dijiste me puso a pensar mucho, frente a los principios éticos y la formación de uno, yo estoy es de razonero, de mandadero, ayudando a sacar adelante el proyecto tuyo. Yo, siguiendo tus palabras, no voy a interferir en nada”, dijo.

El funcionario se declaró inocente en el estrado. Su defensa alega que fue víctima de una trampa por parte de los constructores.

En las conversaciones, también mencionó que se reuniría con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, supuestamente para hablar del proyecto urbanístico.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El mandatario regional le respondió al diario El Tiempo que “desconozco ese caso, me enteré hasta que comenzó a aparecer en medios. A mí el alcalde Gamboa jamás me pidió ayuda con Corpoboyacá para ningún tema de licencias urbanísticas, además que eso es facultad del alcalde”.

En la audiencia de control de garantías, el juez todavía no define qué medida de detención le asignará al funcionario, o si le dicta una libertad provisional mientras avanza el proceso.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así opera la red de corrupción de “la Terraza”.

Bloque de preguntas

¿Por qué investigan al alcalde de Villa de Leyva?
La Fiscalía lo investiga por presuntos hechos de corrupción relacionados con un proyecto urbanístico y una supuesta solicitud de dinero para destrabar trámites de licencia.
¿Qué decía la llamada interceptada?
En la llamada, el alcalde presuntamente habló de manejar el 20% del valor de la licencia para sacar adelante el proyecto urbanístico.
¿Qué delitos enfrenta Víctor Gamboa?
El alcalde enfrenta cargos por concusión y prevaricato por acción, según el proceso penal mencionado en la nota.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Economía
Sectores económicos
Construcción
Justicia
Política
Sobornos
Fiscalía
Desarrollo urbano
Colombia
Boyacá
Carlos Amaya
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos