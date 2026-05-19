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Condenado a 60 años hombre que planeó secuestro del hijo de su jefe y terminó ligado a masacre de cinco jóvenes

En una finca rural de Buga, Valle del Cauca, un intento de secuestro coordinado con disidencias de las Farc terminó en la masacre de cinco jóvenes. Por el caso, un hombre fue condenado a 60 años de prisión.

  • William Guerrero Gil fue condenado a 60 años de prisión por coordinar el ataque armado que dejó cinco jóvenes muertos en una finca rural de Buga. Foto: Imagen de referencia Magnific
    William Guerrero Gil fue condenado a 60 años de prisión por coordinar el ataque armado que dejó cinco jóvenes muertos en una finca rural de Buga. Foto: Imagen de referencia Magnific
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Cinco años después de la masacre ocurrida en una finca rural de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, la justicia condenó a 60 años de prisión a William Guerrero Gil, señalado de coordinar el ingreso del grupo armado que perpetró el ataque en el que murieron cinco jóvenes y otros dos resultaron heridos.

La decisión fue adoptada por un juez penal de conocimiento, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral por los hechos registrados el 24 de enero de 2021 en la vereda Cerro Rico.

Entérese: Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla

Según la investigación, Guerrero Gil trabajaba como conductor de un empresario de la región y habría sido quien contactó a integrantes del frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc con el propósito de organizar el secuestro del hijo de su empleador para exigir dinero por su liberación.

Para facilitar la acción, de acuerdo con el ente acusador, entregó información detallada sobre la finca donde residía la familia, incluidos planos, fotografías e indicaciones de acceso al lugar. También les habría señalado a los armados la suma que podían pedir durante la extorsión.

La Fiscalía sostuvo que el grupo ilegal llegó a la propiedad con la instrucción de ejecutar la retención, pero al ingresar abrió fuego contra varios jóvenes que se encontraban reunidos en la finca. El ataque dejó cinco víctimas mortales y dos personas heridas.

Por estos hechos, Guerrero Gil fue condenado por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 20 años.

Esta es la tercera condena emitida por el caso. Previamente habían sido sentenciados Jhon Jaime Ramírez, alias JJ, y Diego Fernando Rivas Suleta, alias Simón, ambos con penas superiores a 31 años de prisión por su participación en el crimen.

La decisión judicial corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada mediante los recursos establecidos por la ley.

Siga leyendo: Nueva masacre en el Cauca: asesinaron y abandonaron a tres hombres con panfletos en Santander de Quilichao

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