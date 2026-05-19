Los “Dubai Papers” salpican a Cartagena: la SAE toma control de cinco hoteles lujosos de un príncipe belga

Recientemente, volvio a sonar el escándalo de los “Dubai Papers” en Colombia. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el control de 11 bienes, entre ellos lujosos hoteles en Cartagena y Barú, que estarían relacionados con el príncipe belga Henri de Croÿ, quien es investigado en Europa por una presunta red de evasión fiscal y lavado de activos de este caso. La medida fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso de extinción de dominio sobre bienes presuntamente vinculados con los “Dubai Papers”. Entre los activos figuran hoteles, vehículos, sociedades comerciales y un exclusivo salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena. La SAE informó que varios de los bienes se encuentran en la Ciudad Amurallada y en Barú, una de las zonas turísticas más exclusivas y valorizadas del Caribe colombiano. Le puede gustar: Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia Uno de los activos más representativos es Casa Córdoba Barú, un complejo hotelero privado conformado por tres cabañas de cinco habitaciones cada una, con acceso mediante reserva y muelle exclusivo para visitantes. Según las autoridades, las tarifas de hospedaje oscilaban entre $600.000 y $800.000 por noche por persona. También aparece dentro del proceso Casa Córdoba Cabal, un salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, donde la realización de eventos privados podría alcanzar costos entre $22 millones y $23 millones. Entre la toma de control también están: Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, y Casa Córdoba Cuartel, según contó la abogada Katherin Díaz, cofundadora de la firma V&V Asociados.

¿Qué son los Dubai Papers y por qué generaron impacto mundial?

Para contexto, el escándalo de alcance internacional obedece a una filtración de más de 200.000 documentos internos revelada en 2018. Ese “ventilador” expuso una compleja red financiera internacional señalada de facilitar evasión tributaria y presunto lavado de dinero mediante estructuras offshore. Las investigaciones apuntaron al Grupo Hélin, encabezado de De Croÿ, el aristócrata belga. Este sujeto fue señalado como uno de los principales articuladores de un esquema que utilizaba Emiratos Árabes Unidos como plataforma para ocultar patrimonios mediante sociedades, fideicomisos y cuentas en jurisdicciones como Dubái, Suiza, Luxemburgo e Islas Marshall. Las revelaciones involucraron a empresarios, oligarcas rusos, deportistas y clientes de alto patrimonio, generando investigaciones judiciales en Bélgica, Francia y Suiza por posibles delitos relacionados con fraude fiscal y blanqueo de capitales. Entérese: Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5% Experto contaron que De Croÿ habría construido en Cartagena y Barú un portafolio inmobiliario de lujosos hoteles boutique, casas patrimoniales y propiedades adquiridas mediante sociedades registradas en paraísos fiscales y jurisdicciones offshore. Las investigaciones también señalan que varias de estas estructuras empresariales estarían relacionadas con el Grupo Hélin, firma señalada de operar mecanismos de “optimización fiscal” bajo investigación de autoridades europeas.

¿Quién es Henri de Croÿ, el llamado ‘príncipe belga’?

De Croÿ es un ciudadano europeo de origen belga con nacionalidad francesa y colombiana. Su nombre apareció públicamente tras las revelaciones de los Dubai Papers y desde entonces ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con presunta evasión fiscal, ocultamiento patrimonial y lavado de activos. Según las investigaciones periodísticas, el empresario habría utilizado entramados societarios internacionales para ocultar la titularidad real de activos y mover capitales entre distintas jurisdicciones financieras.

El caso Dubai Papers reveló una red internacional señalada de utilizar sociedades offshore para ocultar patrimonios y mover capitales. FOTO SAE.

Aunque en Colombia no registra condenas judiciales, las autoridades europeas mantienen abiertas investigaciones relacionadas con presunto fraude fiscal y administración irregular de recursos.

¿Cómo descubrieron la red?

La jurista Katherin Díaz explicó que el caso “Dubai Papers” refleja cómo las autoridades fiscales internacionales están endureciendo el control sobre estructuras corporativas sin actividad económica real. La experta señaló que muchas de las compañías involucradas “parecían legales en papel”, pero comenzaron a generar alertas cuando las autoridades revisaron la llamada “sustancia económica”, es decir, dónde realmente se toman las decisiones, quién genera valor económico y cuál es la trazabilidad del dinero. Según Díaz, durante años estas estructuras aprovecharon el secreto bancario suizo, pero cuando Europa endureció los controles fiscales tras la crisis financiera de 2008, parte de las operaciones migraron hacia Emiratos Árabes Unidos, especialmente a Ras Al Khaimah, buscando jurisdicciones con menor supervisión. La analista aseguró que el caso evidencia una tendencia global hacia un mayor intercambio de información financiera y un control más estricto sobre beneficiarios finales y operaciones internacionales.

“Ya no basta decir que la empresa existe. Ahora hay que demostrar qué hace, quién decide, dónde opera y por qué la estructura tiene lógica económica real”, señaló.

¿Qué pasará con los hoteles y activos ocupados?