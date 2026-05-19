Los “Dubai Papers” salpican a Cartagena: la SAE toma control de cinco hoteles lujosos de un príncipe belga

Recientemente, volvio a sonar el escándalo de los “Dubai Papers” en Colombia. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó el control de 11 bienes, entre ellos lujosos hoteles en Cartagena y Barú, que estarían relacionados con el príncipe belga Henri de Croÿ, quien es investigado en Europa por una presunta red de evasión fiscal y lavado de activos de este caso.
La medida fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso de extinción de dominio sobre bienes presuntamente vinculados con los “Dubai Papers”. Entre los activos figuran hoteles, vehículos, sociedades comerciales y un exclusivo salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.
La SAE informó que varios de los bienes se encuentran en la Ciudad Amurallada y en Barú, una de las zonas turísticas más exclusivas y valorizadas del Caribe colombiano.
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Uno de los activos más representativos es Casa Córdoba Barú, un complejo hotelero privado conformado por tres cabañas de cinco habitaciones cada una, con acceso mediante reserva y muelle exclusivo para visitantes. Según las autoridades, las tarifas de hospedaje oscilaban entre $600.000 y $800.000 por noche por persona.
También aparece dentro del proceso Casa Córdoba Cabal, un salón de eventos ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, donde la realización de eventos privados podría alcanzar costos entre $22 millones y $23 millones.
Entre la toma de control también están: Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, y Casa Córdoba Cuartel, según contó la abogada Katherin Díaz, cofundadora de la firma V&V Asociados.