Zozobra en el Bajo Cauca y el Norte antioqueño por video amenazante atribuido al ELN; esto se sabe

Un video con intimidaciones dirigidas a los mineros y que ha sido atribuido al ELN generó zozobra en varios municipios del Bajo Cauca y el Norte antioqueño.
El episodio ocurrió el pasado domingo 17 de mayo, cuando a través de las redes sociales comenzó a difundirse un supuesto pronunciamiento adjudicado al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, una subestructura de esa guerrilla que opera entre los departamentos de Antioquia y el sur de Bolívar.
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En el material se observa a una supuesta vocera de ese frente dirigiéndose a los mineros del departamento, advirtiéndoles que en caso de no pagar las extorsiones exigidas por esa agrupación serían declarados objetivo militar.
“Todo empresario, dueño de mina y entable minero debe ponerse a paz y salvo con el pago de su correspondiente tributo al ELN, quien se niegue a cumplir con este requerimiento convierte su propiedad, su libertad y su integridad en objetivo militar”, se escucha decir en el mensaje.