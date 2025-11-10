Atentado en Tunja: desde Venezuela se mueven los tentáculos del ELN hacia Boyacá

El bombardeo a una base militar de Tunja, con cilindrosbomba lanzados desde una volqueta, confirmó lo que era un secreto a voces en los corrillos de la Inteligencia Militar y Policial: que el ELN está extendiendo sus tentáculos en Boyacá, un departamento considerado pacífico, que ahora hace parte de los planes de ese grupo terrorista.
El ataque sucedió en la madrugada del sábado anterior, y tuvo como objetivo el batallón Simón Bolívar. En una calle del barrio Alcalá, vecino del cantón, los delincuentes estacionaron una volqueta cargada de arena y 24 rampas de lanzamiento, desde las cuales, con un detonador temporizado, dispararon 22 “tatucos”.
Las bombas artesanales causaron daños en las instalaciones y dejaron a tres uniformados con lesiones.