Atentado a tiros dejó gravemente herido a líder juvenil del Centro Democrático en Cundinamarca

El joven activista Edwar Andrés Garrido fue atacado en un establecimiento del municipio de Girardot, ubicado a tres horas de Bogotá.

  El joven activista Edwar Andrés Garrido resultó gravemente herido tras un ataque sicarial en Girardot. FOTO: REDES SOCIALES
    El joven activista Edwar Andrés Garrido resultó gravemente herido tras un ataque sicarial en Girardot. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

El Centro Democrático denunció un grave atentado armado que sufrió el líder juvenil, Edwar Andrés Garrido Ramos, en el municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca. En el hecho también resultó herido su primo Jeison Stiven Ramos.

Se conoció que el ataque a mano de dos hombres en motocicleta ocurrió la noche del domingo 9 de noviembre en un establecimiento del barrio San Antonio, en el municipio ubicado a tres horas de Bogotá.

A través de un comunicado, el partido expresó su rechazo a este acto de violencia e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes que garanticen la seguridad de los líderes sociales y políticos en el país.

“El Centro Democrático rechaza de manera contundente el atentado contra nuestro líder juvenil. No podemos permitir que los líderes juveniles de oposición continúen siendo blanco de la violencia, alimentada por la indiferencia y la complacencia del Gobierno Nacional”, señaló la colectividad.

El comunicado también exigió a las autoridades esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Solicitamos a las autoridades competentes actuar con todo el rigor de la ley para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Edwar Andrés Garrido Ramos y elevamos una oración por su pronta recuperación”, añadieron.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, condenó el ataque a través de sus redes sociales.

“Nuestro amigo, líder del Centro Democrático, Edwar Garrido, ha sido atacado a tiros en Girardot. No podemos hacer un país donde las diferencias políticas te pongan en peligro. No vamos a dejar que los violentos sigan escribiendo nuestro destino, Colombia puede más”, escribió.

Lea más: ¿Infliltración del ELN en Policía de Bogotá? Fiscalía imputó a tres patrulleros que tenían panfletos de la guerrilla

El congresista Miguel Polo Polo indicó que el joven activista y su primo “se encuentran entre la vida y la muerte. Oremos por ellos. Las autoridades están esclareciendo los hechos”.

Además, la senadora Yenny Rozo exigió “garantías para todos los miembros de la oposición. La violencia jamás puede ser el camino para silenciar ideas ni poner en riesgo la vida y la integridad de quienes piensan diferente”.

Puede leer: Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez

Atentados
Política
Centro Democrático
Colombia
