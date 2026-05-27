Ley seca en Medellín y Colombia por elecciones 2026: horarios, multas y restricciones

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 31 de mayo para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030, en una jornada que estará acompañada por medidas especiales de seguridad y orden público en todo el país. En Medellín, así como en el resto de ciudades de Colombia, comenzará a regir la tradicional ley seca desde la tarde del sábado 30 de mayo, una restricción que busca evitar alteraciones del orden público durante las votaciones y el proceso de escrutinio.

¿Cómo será la ley seca en Medellín?

De acuerdo con el Decreto 0188 de 2026 expedido por el Ministerio del Interior, la ley seca comenzará a las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. La medida aplica tanto para Medellín como para el resto del territorio nacional, incluyendo zonas urbanas y rurales. Durante ese tiempo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos. Conozca: ¿Las propuestas de los candidatos presidenciales atienden los problemas centrales del país? Las autoridades locales, además, podrán adoptar restricciones adicionales dependiendo de las condiciones de seguridad de cada ciudad o municipio.

¿Qué estará prohibido durante la ley seca?

La normativa también contempla varias restricciones adicionales durante la jornada electoral. Entre ellas está la prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales como bares, discotecas, tiendas y restaurantes mientras esté vigente la ley seca. Asimismo, el decreto establece limitaciones para el porte de armas por parte de particulares, como parte de las medidas preventivas para evitar alteraciones del orden público durante las votaciones y el proceso de escrutinio

De igual manera, las autoridades restringieron la difusión de encuestas de carácter político en las horas previas y durante la jornada electoral, con el propósito de evitar posibles influencias sobre los votantes. El Gobierno Nacional explicó que todas estas medidas buscan garantizar una jornada tranquila, facilitar la participación ciudadana y proteger el normal desarrollo del proceso electoral en todo el país.

¿De cuánto es la multa por incumplir la ley seca?

Las personas o establecimientos que incumplan las restricciones podrán recibir sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Lea más: Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja Las multas oscilan entre los 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale aproximadamente a sanciones entre $233.454 y $1.867.632 en 2026, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además de las multas económicas, algunos establecimientos comerciales podrían enfrentar suspensión temporal de actividades.

¿Qué medidas especificas han adoptado otras ciudades para la ley seca?

En Barranquilla, Malambo y Puerto Colombia también se confirmó la aplicación de la ley seca desde las 6:00 p. m. del sábado hasta el mediodía del lunes, aunque algunas administraciones locales establecieron horarios más extensos. En Puerto Colombia, por ejemplo, la restricción irá hasta la medianoche del lunes 1 de junio y también incluirá limitaciones para vehículos que transporten cilindros de gas, escombros y materiales de construcción. Conozca: Luna, Galán, Aníbal y Cárdenas lanzan duros presagios sobre los extremos Mientras tanto, en Soledad, Atlántico, las autoridades suspendieron temporalmente el “Día sin motocarro” para facilitar el desplazamiento de votantes, jurados y personal logístico durante la jornada electoral.

¿Cómo será la jornada electoral en Colombia este 31 de mayo de 2026?