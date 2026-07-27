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Intervención militar de Estados Unidos en el Caribe no mermó flujo de cocaína, según la DEA

The Washington Post reveló datos inquietantes de un reporte de la DEA, entre ellos, que los narcos están sobornando a oficiales colombianos para que les digan la ubicación de los buques de guerra.

  • La Fuerza Naval de Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra, un submarino y un portaviones durante su intervención en el mar Caribe. FOTO: CORTESÍA @Southcom.
    La Fuerza Naval de Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra, un submarino y un portaviones durante su intervención en el mar Caribe. FOTO: CORTESÍA @Southcom.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Los 67 ataques de la Fuerza Naval de Estados Unidos contra las narcolanchas, que han dejado 221 muertos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, no han servido para reducir el flujo de cocaína hacia esa nación.

Así lo concluye un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU., el cual fue revelado por el periódico The Washington Post este lunes.

La publicación hacía referencia a la Operación Lanza del Sur, lanzada por los norteamericanos en septiembre del año pasado, la cual requirió el desplazamiento de 10 buques de guerra, incluyendo un portaaviones y un submarino de propulsión nuclear, y la participación de 4.000 militares.

El despliegue, además de tratar de establecer un cerco contra las rutas marítimas del narcotráfico, también fue la punta de lanza para la intervención militar que terminó con La captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en el mes de enero.

Conozca: Exclusivo: En el Nordeste antioqueño alquilan plazas de vicio hasta por 100 millones de pesos

Por orden directa del presidente Donald Trump, la Fuerza Naval bombardeó y ametralló las lanchas que, según información de Inteligencia, transportaban estupefacientes. Para que la medida fuera más intimidatoria, el Departamento de Guerra publiqué los videos de los ataques en internet.

En ellos se veían las lanchas volar en pedazos, al igual que sus ocupantes, y Trump llegó a afirmar en diferentes ruedas de prensa que la contundencia de la operación era tal, que ya había bloqueado el flujo marítimo del alcaloide.

El periódico estadounidense desmintió esa información, con base en un reporte de la DEA y entrevistas con funcionarios y exfuncionarios de la administración.

“Los ataques militares no disminuyeron la cantidad de cocaína que entra a Estados Unidos, sino que impulsaron a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias”, reportó el diario.

Entre esas medidas están el tráfico en buques más grandes, como los que transportan contenedores; y el transporte de la carga bordeando las costas, es decir, por fuera de la jurisdicción de las aguas internacionales, lo que impide que la Fuerza Naval de EE.UU. Abra fuego.

Los traficantes aumentarán los vuelos desde Venezuela, con puntos de acopio en Surinam, Puerto Rico, Honduras y Costa Rica; así como los desplazamientos por tierra desde Panamá, atravesando Centroamérica rumbo a la frontera de México con EE.UU.

La intervención militar tampoco ha afectado la pureza del alcaloide, tal cual revelaron oficiales del Pentágono en una reunión a puerta cerrada el mes pasado.

Durante los dos primeros meses de la Operación, el precio de la cocaína aumentó en las calles de EE.UU. UU., pero con el transcurrir del tiempo esos valores volvieron a estabilizarse a cifras previas a la intervención militar.

"Los traficantes ya se adaptaron a esa presión intensa. El precio y la disponibilidad no se ha afectado", aseveró la DEA en su informe.

El precio en Florida, por ejemplo, ronda los 13.000 a 15.000 dólares el kilo, el valor más bajo en los últimos cinco años, lo que implica que hay mucha cantidad de cocaína disponible en las esquinas.

Entérese: Video | Guardia Costera de Estados Unidos destruyó con artillería pesada una lancha de narcos en el Pacífico

La entidad recalcó que los narcotraficantes están sobornando a miembros de la Fuerza Pública colombiana en la península de La Guajira, para que les suministren la localización de los buques de guerra estadounidenses, y así poder evadirlos.

Frente a esa denuncia, el Ministerio de Defensa de Colombia no dio explicaciones a The Washington Post.

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El pasado mes de abril, el presidente Trump publicó en redes sociales que la Operación Lanza del Sur había reducido en un 98,2% el flujo de drogas por el océano, pero tal parece que esa afirmación carece de fundamento.

En respuesta a una consulta de los periodistas, Sean Parnell, vocero del Pentágono, afirmó: "Las organizaciones de crimen transnacional han adaptado sus tácticas continuamente durante décadas. Eso no quiere decir que la presión no sea efectiva. Eso demuestra que les estamos imponiendo una fricción sistemática a sus operaciones".

Continúe leyendo: Estas mafias se atreven a enviar narcolanchas por el Caribe, pese a ataques de EE.UU., entre ellas el Clan del Golfo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Operación Lanza del Sur no logró reducir el ingreso de cocaína a Estados Unidos?
Según el informe de la DEA citado por The Washington Post, la operación no redujo el flujo de cocaína porque las organizaciones narcotraficantes adaptaron rápidamente sus métodos de transporte. En lugar de abandonar las rutas, comenzaron a utilizar buques de mayor tamaño, corredores cercanos a la costa, nuevas rutas aéreas desde Venezuela y trayectos terrestres a través de Centroamérica.
¿La Operación Lanza del Sur afectó el precio o la disponibilidad de la cocaína en Estados Unidos?
No de forma sostenida. El informe señala que durante los primeros dos meses de la operación el precio de la cocaína aumentó, pero posteriormente volvió a niveles previos a la intervención militar. La DEA sostiene que el precio y la disponibilidad del alcaloide ya no muestran un impacto significativo, lo que evidencia la capacidad de adaptación de las redes de narcotráfico.
¿Qué denunció la DEA sobre la presunta participación de integrantes de la Fuerza Pública colombiana?
El informe citado afirma que narcotraficantes estarían sobornando a miembros de la Fuerza Pública en La Guajira para obtener información sobre la ubicación de los buques de guerra estadounidenses y así evitar ser interceptados. El Ministerio de Defensa de Colombia no respondió a las consultas realizadas por The Washington Post sobre esa denuncia.

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