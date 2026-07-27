Intervención militar de Estados Unidos en el Caribe no mermó flujo de cocaína, según la DEA

Los 67 ataques de la Fuerza Naval de Estados Unidos contra las narcolanchas, que han dejado 221 muertos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, no han servido para reducir el flujo de cocaína hacia esa nación.

Así lo concluye un informe de la Agencia Antidrogas de EE. UU., el cual fue revelado por el periódico The Washington Post este lunes.

La publicación hacía referencia a la Operación Lanza del Sur, lanzada por los norteamericanos en septiembre del año pasado, la cual requirió el desplazamiento de 10 buques de guerra, incluyendo un portaaviones y un submarino de propulsión nuclear, y la participación de 4.000 militares.

El despliegue, además de tratar de establecer un cerco contra las rutas marítimas del narcotráfico, también fue la punta de lanza para la intervención militar que terminó con La captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en el mes de enero.

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Por orden directa del presidente Donald Trump, la Fuerza Naval bombardeó y ametralló las lanchas que, según información de Inteligencia, transportaban estupefacientes. Para que la medida fuera más intimidatoria, el Departamento de Guerra publiqué los videos de los ataques en internet.

En ellos se veían las lanchas volar en pedazos, al igual que sus ocupantes, y Trump llegó a afirmar en diferentes ruedas de prensa que la contundencia de la operación era tal, que ya había bloqueado el flujo marítimo del alcaloide.

El periódico estadounidense desmintió esa información, con base en un reporte de la DEA y entrevistas con funcionarios y exfuncionarios de la administración.

“Los ataques militares no disminuyeron la cantidad de cocaína que entra a Estados Unidos, sino que impulsaron a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias”, reportó el diario.

Entre esas medidas están el tráfico en buques más grandes, como los que transportan contenedores; y el transporte de la carga bordeando las costas, es decir, por fuera de la jurisdicción de las aguas internacionales, lo que impide que la Fuerza Naval de EE.UU. Abra fuego.