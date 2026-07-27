Galán rechazó liberación de hombre que golpeó brutalmente a empresaria en Bogotá; pidió que se juzgue como tentativa de feminicidio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo por la decisión de dejar en libertad al hombre capturado por agredir brutalmente a la empresaria María Quevedo, dueña de una pastelería en el norte de la capital, y pidió a las autoridades judiciales recalificar el caso como tentativa de feminicidio.
A través de su cuenta de X, el mandatario distrital calificó la decisión como inexplicable: “A pesar de que @SeguridadBOG y @PoliciaBogota actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad”. Para Galán, esta decisión “es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”.
El agresor, identificado como Jesús Acosta Lizardo, habría sido trabajador de Quevedo, y según el relato de la víctima, el ataque se desencadenó luego de que ella le pusiera un freno a comportamientos de acoso e invasión de su espacio personal que este habría tenido en los días previos.
El hombre la atacó dentro de su propio establecimiento, la arrastró por el local y la amenazó de muerte, dejándole como resultado fracturas en la nariz, cerca de 80 lesiones en el cuerpo y el desprendimiento de parte del cuero cabelludo.
Acosta fue capturado en flagrancia por la Policía, con apoyo de la Patrulla Púrpura, y presentado ante un despacho de la Fiscalía.