Galán rechazó liberación de hombre que golpeó brutalmente a empresaria en Bogotá; pidió que se juzgue como tentativa de feminicidio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo por la decisión de dejar en libertad al hombre capturado por agredir brutalmente a la empresaria María Quevedo, dueña de una pastelería en el norte de la capital, y pidió a las autoridades judiciales recalificar el caso como tentativa de feminicidio. A través de su cuenta de X, el mandatario distrital calificó la decisión como inexplicable: “A pesar de que @SeguridadBOG y @PoliciaBogota actuaron a tiempo y con contundencia, y este salvaje fue capturado, luego, inexplicablemente, fue dejado en libertad”. Para Galán, esta decisión “es inaceptable y pone en claro riesgo a la víctima”. El agresor, identificado como Jesús Acosta Lizardo, habría sido trabajador de Quevedo, y según el relato de la víctima, el ataque se desencadenó luego de que ella le pusiera un freno a comportamientos de acoso e invasión de su espacio personal que este habría tenido en los días previos. El hombre la atacó dentro de su propio establecimiento, la arrastró por el local y la amenazó de muerte, dejándole como resultado fracturas en la nariz, cerca de 80 lesiones en el cuerpo y el desprendimiento de parte del cuero cabelludo. Acosta fue capturado en flagrancia por la Policía, con apoyo de la Patrulla Púrpura, y presentado ante un despacho de la Fiscalía.

Sin embargo, el ente acusador lo dejó en libertad, al considerar que los delitos por los que inicialmente se le investiga —lesiones personales y daño en bien ajeno— no contemplan medida de aseguramiento privativa de la libertad. La Fiscalía precisó que el hombre continúa vinculado al proceso mediante compromiso de comparecencia mientras avanza la investigación, y explicó, según reportó El Tiempo, que la tentativa de feminicidio “tiene unos requisitos y acá no se cumplen”. Ante ese panorama, Galán insistió en su exigencia a las autoridades: “Les pido a las autoridades, de manera respetuosa pero clara, que como hemos solicitado, se cambie el tipo penal de lesiones personales por el de tentativa de feminicidio, se imponga medida de aseguramiento contra el victimario mientras continúa el proceso, y se tengan en cuenta las anotaciones previas que tiene el agresor”. Ante la magnitud de los hechos, el llamado de la comunidad es a que el autor de la golpiza sea puesto bajo la supervisión de las autoridades y que no sea dejado en libertad. Sobre todo, por el riesgo en el que podría estar la víctima tras la liberación de su agresor.

¿Qué ha dicho la víctima?

Según el relato de la víctima en entrevista con Caracol Radio, el ataque no se originó por una disputa de dinero, sino que fue la reacción del hombre después de que ella le pusiera límites frente a comportamientos de acoso e invasión de su espacio personal que venía teniendo desde su ingreso al establecimiento. María Quevedo contó que el hombre la tomó del cabello y la arrastró hasta la cocina, lejos de la vista de la calle, mientras la golpeaba repetidamente en el rostro y la cabeza y la amenazaba de muerte: “Él gritaba: ‘te voy a matar, perra, te voy a matar’”.

Para pedir auxilio, la empresaria rompió a patadas una estantería con objetos de vidrio, lo que alertó al arrendador del inmueble, a su esposa y a trabajadores de un restaurante cercano, quienes llegaron hasta la cocina antes de que arribara la Policía. Como consecuencia de la golpiza, Quevedo sufrió fractura de nariz, desprendimiento parcial del cuero cabelludo y cerca de 80 golpes en distintas partes del cuerpo, lesiones que le generaron una incapacidad médica de 20 días. Lea también: “Tengo más de 80 golpes”: habla la dueña de pastelería en Bogotá que fue agredida por su empleado Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: