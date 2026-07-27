Contratos direccionados en la alcaldía de Quintero ascenderían a $1 billón: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que los contratos que presuntamente habrían sido direccionados durante la alcaldía de Daniel Quintero ascenderían a un billón de pesos.

El dato fue expuesto este lunes durante una rueda de prensa en la que el mandatario local dio a conocer nuevos indicios sobre las investigaciones que avanzan para esclarecer las múltiples denuncias por corrupción formuladas durante el gobierno pasado.

En su presentación, Gutiérrez respaldó la tesis que ha planteado la Fiscalía, según la cual se habría creado en el cuatrienio pasado una red que funcionaría como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).

Le puede interesar: En vivo | Así opera la “estructura criminal” de Daniel Quintero y su hermano, según la Alcaldía de Medellín

De acuerdo con los indicios que hoy están en poder de la justicia, el alcalde sostuvo que no hubo entidad en el Distrito que no se tocara, ya que se habría armado un sofisticado sistema para dirigir los contratos públicos.

“Hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de un billón de pesos, pero el desfalco es aún mucho mayor. ¿Cuánto se podría hacer con un billón? O mejor, ¿qué hemos hecho nosotros con ese dinero? Atender 80.000 niños y niñas y 12.000 madres gestantes en Buen Comienzo”, expresó el alcalde.

En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que, con los recursos públicos extraídos, los implicados que hoy responden ante la justicia se habrían costeado múltiples lujos.

Espere ampliación.