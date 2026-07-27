Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026, anunció su retiro: conozca su polémica historia

Slavko Vinčić no seguirá siendo árbitro profesional. El árbitro de 46 años oriundo de Maribor, Eslovenia, este anunciado lunes 27 de julio que no seguirá siendo referí profesional. Este juez permaneció vinculado durante más de quince años a la UEFA y fue elegido como el mejor árbitro de la Liga de Eslovenia en distintas ocasiones. El último partido del referí fue la final de la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 que ganó España 1-0 contra Argentina en el MetLife de Nueva York el pasado domingo 19 de julio. Su papel en este, su último torneo, fue impecable para muchos, sin embargo, en territorio argentino aún le recriminan algunas decisiones arbitrales en la final. Lo cierto es que las dos veces que le pitó a Argentina (ante Arabia en Catar 2022 y la ya mencionada final), la albiceleste cayó. La información que era un rumor de pasillo la confirmar el mismo Vinicius a través de sus redes sociales. "Hoy cerrar un capítulo importante al dejar mi puesto como árbitro. Ha sido un privilegio formar parte de este camino, trabajar junto a compañeros tan dedicados y contribuir a un deporte y una comunidad que me importa profundamente", publicó en Instagram. Conozca: Los 10 máximos goleadores del fútbol mundial que siguen en actividad

Después de 19 años de carrera, el referente esloveno del arbitraje cosechó grandes presentaciones e incluso dejó huella en la historia del fútbol con la famosa “Ley Vinicius” o “Ley Prestianni” que se dio en el juego que él dirigió el pasado 17 de febrero en el estadio Da Luz de Lisboa. Vincic también arbitró en las ligas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Fue árbitro de la FIFA desde el año 2010. Dirigió 262 partidos en la Liga de Eslovenia, 50 en la UEFA Champions League, 30 en la liga de Montenegro, 20 en la liga de Polonia, 22 de Europa League, 6 de Copa del Mundo, 6 de Eurocopa, 10 de Liga de Naciones y 2 de Mundial de Clubes, además de otras competiciones. En total, arbitró 513 partidos, sacó 2134 tarjetas amarillas y 117 rojas.

Gran polémica en 2020

El 29 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del covid-19, Slavko se encontró en un local de Bijeljina junto a otras 34 personas. El lugar fue embestido por las autoridades, esto debido a que varias de las personas que allí se encontraban tenían lazos con el narcotráfico, prostitución y tráfico de armas. Durante la inspección se encontraron drogas, 10.000 euros en efectivo y armas. Vincic intentó escapar del lugar junto a otras 4 personas, entre ellas la señalada como presunta líder proxeneta, Tijana Maksimovic, pero fueron interceptados por las autoridades en el bote que habían abordado. El árbitro fue puesto en libertad el mismo día cuando manifestó que no tenía conocimiento alguno de los nexos de la gente con la que estaba. Esto estalló en Eslovenia en su momento e incluso se habló de una retirada como juez de fútbol por esta razón.

Ley Vinicius o Prestianni

Quizás su gran huella en el fútbol será la Ley Vinicius o Ley Prestianni, la cual se empezó a regir para disminuir los comentarios xenófobos y racistas dentro del terreno de juego. El 17 de febrero de 2026, Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, le habló a Vinicius Jr., del Real Madrid, quien acusó que el argentino le dijo “mono” con la mano en la boca para que no se leyera el movimiento de los labios. En la Copa del Mundo se aplicó en el partido entre Turquía y Paraguay el 19 de junio en San Francisco, California, cuando el futbolista Miguel Almirón de los sudamericanos se tapó la boca para decirle algo a un jugador otomano. El árbitro salvadoreño, Iván Barton, revisó la jugada en el videoarbitraje y le sacó la tarjeta roja al jugador de la albirroja. Esta reglamentación comenzó en un partido arbitrado por Vincic. Continúe leyendo: Otamendi no va más en la albiceleste; el central se retiró oficialmente de la selección de Argentina Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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