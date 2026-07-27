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Imputan por ocho delitos a Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa de Petro, por direccionar contrato millonario de helicópteros rusos

La investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción indicó que el exfuncionario habría flexibilizado requisitos, presionado evaluaciones financieras y realizado gestiones ante la Aerocivil, ¿con qué fin?

  • Falsedad en documento público, peculado, prevaricato y tráfico de influencias hacen parte de los ocho delitos que la Fiscalía le imputó al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto. FOTO: Tomada de redes sociales Luis Edmundo Suárez
    Falsedad en documento público, peculado, prevaricato y tráfico de influencias hacen parte de los ocho delitos que la Fiscalía le imputó al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto. FOTO: Tomada de redes sociales Luis Edmundo Suárez
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes 27 de julio ocho delitos a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Petro, por su presunta intervención en irregularidades relacionadas con contratos para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces funcionario habría intervenido de forma irregular en las fases de planeación y ejecución del proceso sin contar con la competencia funcional requerida.

Según los elementos materiales probatorios, el exviceministro ordenó presuntamente adelantar la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada para favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense, la cual no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas.

Es por eso que, detrás de esta maniobra contractual, suscrita el pasado 31 de diciembre de 2024 por un valor global de 32 millones de dólares, la Fiscalía y demás autoridades comenzaron una investigación exhaustiva sobre los contratos.

Un desembolso millonario sin respaldo en el aire: la imputación de cargos y situación penal

Y es que el pasado 15 de abril de 2025, del presupuesto público salieron 16.231.700 dólares por concepto de un anticipo equivalente al 50 % del valor total de un convenio de aviación. Su objetivo era el mantenimiento y suministro de repuestos para la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Sin embargo, para ese momento únicamente se habían ejecutado actividades por cerca de 2.6 millones de dólares. Luego de que se declarara formalmente el incumplimiento del contrato, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.

La investigación estableció que el exviceministro intervino activamente en reuniones de estructuración con el propósito de flexibilizar los requisitos del proceso. Asimismo, mantuvo comunicación directa con los contratistas y realizó gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato.

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Sumado a esto, se determinó que Suárez Soto conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista. A pesar de estas advertencias, habría dispuesto que un funcionario específico realizara la evaluación financiera, paso decisivo para modificar la forma de pago y autorizar el giro anticipado.

Por la suma de estas actuaciones, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados por el imputado.

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Bloque de preguntas

¿Quién es Luis Edmundo Suárez Soto y qué cargo ocupaba en el Ministerio de Defensa?
Luis Edmundo Suárez Soto es el exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. En el marco de la investigación judicial, la Fiscalía señala que el exfuncionario habría intervenido en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de helicópteros sin contar con la competencia funcional para hacerlo.
¿Qué irregularidades cometió la empresa contratada para el mantenimiento de los helicópteros MI-17?
La empresa, representada por un ciudadano estadounidense, no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas para el proyecto. Además, pese a que existían informes técnicos y jurídicos oficiales que advertían sobre dicho incumplimiento, la firma fue beneficiada mediante la modalidad de selección directa reservada y recibió el pago de un anticipo millonario.
¿Cuáles son los 8 delitos por los que la Fiscalía imputó al exviceministro Suárez Soto?
Los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación son falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
¿Qué papel jugó la Aerocivil en la investigación contra el exviceministro?
La Aerocivil no está imputada en el proceso; sin embargo, en el expediente de la Fiscalía se establece que el exviceministro Suárez Soto realizó gestiones directas ante dicha entidad de aviación civil con el fin de agilizar un trámite que era indispensable para poder ejecutar el contrato.

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