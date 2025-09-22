Petro interfiere en investigación contra su hijo Nicolás y ataca a la fiscal del caso

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro se refirió este lunes al caso contra su hijo mayor Nicolás Petro Burgos en la Fiscalía.
“No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la Fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”, dijo el mandatario en X.
Luego hubo otros párrafos y en cada uno de ellos atacó a la fiscal Laborde.