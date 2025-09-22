Petro interfiere en investigación contra su hijo Nicolás y ataca a la fiscal del caso

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro se refirió este lunes al caso contra su hijo mayor Nicolás Petro Burgos en la Fiscalía. “No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la Fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”, dijo el mandatario en X. Luego hubo otros párrafos y en cada uno de ellos atacó a la fiscal Laborde.

“Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y por tanto de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”, agregó. Incluso, el mandatario recordó que “no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición (...) Yo no intefirero en el proceso de mi hijo, pero tengo todo el derecho de denunciar, cuando se rompe el debido derecho, el estado de derecho en el caso de mi hijo”, concluyó.

La carta de la fiscal Laborde denuncia presuntas presiones e irregularidades

Esta interferencia en el caso, siendo el jefe de Estado, se da justo el mismo día en que EL COLOMBIANO reveló en primicia la carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por parte de Laborde. Allí, se queja de presiones indebidas de la Dirección nacional de la Fiscalía, dice que no entiende por qué le asignaron una fiscal de apoyo en el momento exacto de la imputación de otros delitos, asegura que no requería tal apoyo y agrega que fue citada a varias reuniones de manera “intempestiva” cuando se anunció la imputación más reciente. Laborde aseguró que por imputarle nuevos cargos al hijo del presidente de la República ha sufrido presiones indebidas que iniciaron con la sorpresa de una designación de una “fiscal de apoyo”. Además, dijo con más énfasis que ella no solicitó ningún apoyo, ni asesoría; afirma que no le parecía necesario. “El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte y NO REQUIERO APOYO, ASESORÍA, NI ORIENTACIÓN EN DICHO ASPECTO, por lo tanto no se evidencia situación alguna que prevea la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal” como reza la resolución (sic)”.