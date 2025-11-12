Ataque a subestación de Policía en Jamundí causó pánico en colegio cercano

Un nuevo hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca), generó momentos de pánico en la tarde del martes 11 de noviembre. Las detonaciones de fusil interrumpieron la jornada escolar y obligaron a estudiantes, docentes y habitantes de la zona a refugiarse mientras las autoridades respondían al ataque. De acuerdo con los reportes, el hecho afectó directamente a la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada cerca de la subestación, donde estudiantes y profesores quedaron en medio del fuego cruzado. En videos difundidos en redes sociales se escuchan ráfagas y voces de alerta dentro del plantel. Lea también: Cayó en Fusagasugá alias Gael, presunto implicado en el secuestro del niño Lyan Hortúa; este es su prontuario criminal “Ellos están aquí en el colegio”, dice una persona en una de las grabaciones, mientras otra sugiere apagar las luces para evitar ser vistos.

La comunidad educativa decidió permanecer dentro de las aulas y evitar cualquier desplazamiento, ante el temor de ser confundidos con la fuerza pública o con los agresores.

Respuesta por parte de la Alcaldía

La Alcaldía de Jamundí confirmó los hechos y rechazó el hostigamiento, que puso en riesgo a la población civil y a la comunidad educativa. El gobierno local informó que la situación fue controlada, no hubo personas heridas y se activó el plan defensa, con apoyo del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea.

Las autoridades mantienen presencia reforzada y patrullajes en el área para evitar nuevos ataques. Además, hicieron un llamado a la calma y pidieron a los ciudadanos informarse únicamente a través de los canales oficiales.

¿Qué está pasando en Jamundí?

El hostigamiento en Potrerito se suma a otros hechos violentos recientes en Jamundí y sus alrededores. Un día antes, el lunes 10 de noviembre, se registraron enfrentamientos armados en el corregimiento de Robles, y en semanas anteriores se reportaron ataques con drones y cilindros bomba contra la estación de Policía de esa zona, que dejaron viviendas afectadas y varios heridos leves. Conozca: Colombia bajo fuego: tres atentados sacuden al país en un solo día Pese a la escalada de violencia, las autoridades locales y nacionales han reiterado que no se han reportado víctimas mortales entre civiles ni entre los miembros de la Fuerza Pública. Las autoridades han informados medidas recientes como la construcción del Batallón de Alta Montaña de Jamundí (Batallón Coraza), con una inversión de $7.500 millones, destinado a garantizar una presencia militar permanente en el territorio.