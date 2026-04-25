¿Por una moneda? Revelan el supuesto motivo tras el aterrador ataque de habitante de calle a dos mujeres en Soacha

Un trágico hecho conmocionó al municipio de Soacha cuando un hombre en situación de calle atacó con un arma blanca a dos mujeres en plena vía pública.

El incidente ocurrió frente a una institución educativa en el barrio El Salitre, de la comuna 1, y dejó una persona muerta y otra gravemente herida.

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La víctima mortal fue identificada como Floralba Jiménez, de 74 años, quien, según algunos reportes, se encontraba paseando a su perro cuando fue abordada por el agresor. Testigos relataron que el hombre la atacó directamente en el cuello, causándole una herida mortal que le arrebató la vida en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el sujeto arremetió contra una segunda mujer, de 53 años, quien recibió heridas de gravedad. Gracias a la rápida intervención de la comunidad y las autoridades, esta víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde permanece bajo atención médica.

El presunto agresor fue capturado en el sitio gracias a que dos uniformados de la Policía se encontraban patrullando cerca de la zona al momento del ataque.

La comunidad, enardecida por lo sucedido, intentó linchar al sospechoso, pero la intervención policial evitó que el hombre fuera golpeado severamente antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización por el delito de homicidio.