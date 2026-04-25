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¿Por una moneda? Revelan el supuesto motivo tras el aterrador ataque de habitante de calle a dos mujeres en Soacha

Una mujer falleció y la otra permanece herida en un centro hospitalario. Estas son las hipótesis que manejan las autoridades.

  • El habitante de calle fue detenido por la Policía en medio de una comunidad que buscó lincharlo por lo sucedido. Fotos: Captura videos redes sociales
    El habitante de calle fue detenido por la Policía en medio de una comunidad que buscó lincharlo por lo sucedido. Fotos: Captura videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un trágico hecho conmocionó al municipio de Soacha cuando un hombre en situación de calle atacó con un arma blanca a dos mujeres en plena vía pública.

El incidente ocurrió frente a una institución educativa en el barrio El Salitre, de la comuna 1, y dejó una persona muerta y otra gravemente herida.

Lea también: Habitante de calle mató a un adolescente en plena vía pública en Itagüí; fue capturado minutos después por el Ejército

La víctima mortal fue identificada como Floralba Jiménez, de 74 años, quien, según algunos reportes, se encontraba paseando a su perro cuando fue abordada por el agresor. Testigos relataron que el hombre la atacó directamente en el cuello, causándole una herida mortal que le arrebató la vida en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el sujeto arremetió contra una segunda mujer, de 53 años, quien recibió heridas de gravedad. Gracias a la rápida intervención de la comunidad y las autoridades, esta víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde permanece bajo atención médica.

El presunto agresor fue capturado en el sitio gracias a que dos uniformados de la Policía se encontraban patrullando cerca de la zona al momento del ataque.

La comunidad, enardecida por lo sucedido, intentó linchar al sospechoso, pero la intervención policial evitó que el hombre fuera golpeado severamente antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización por el delito de homicidio.

En cuanto a las hipótesis del ataque, aunque inicialmente se informó que este era desconocido, una de las principales teorías que manejan los investigadores, según el medio local City TV, es que el hombre se acercó a las mujeres para pedirles una moneda; ante la negativa de ellas, este habría reaccionado de forma violenta sacando el arma blanca.

En el mismo medio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la víctima fatal. El mandatario destacó la respuesta inmediata de la fuerza pública y reiteró el compromiso de su administración para trabajar con las instituciones y evitar que este tipo de hechos se repitan.

A su vez, residentes del sector han manifestado su temor y exigen un aumento en la presencia policial, mejoras en el alumbrado público y un mayor control sobre la población flotante en condición de calle, señalando que la inseguridad ha crecido en la zona debido a obras aledañas y la falta de iluminación.

Siga leyendo: ¿Qué hay detrás de la ola de brutales ataques y homicidios contra habitantes de calle en Medellín?

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