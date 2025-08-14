x

¿Quiénes son los disidentes señalados de atentar contra el esquema del representante Julio César Triana?

El congresista fue atacado por las disidencias de alias Iván Mordisco, mientras salía del municipio de La Plata, en el Huila. Tuvo que ser evacuado en helicóptero.

  Julio César Triana es representante del Huila por el Centro Democrático. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
    Julio César Triana es representante del Huila por el Centro Democrático. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Las disidencias de alias Iván Mordisco serían las responsables del ataque contra el esquema de seguridad del representante Julio César Triana. El congresista vivió momentos de angustia cuando la camioneta en la que se movilizaba fue interceptada y atacada con disparos de fusil y de pistola.

"Sufrimos un feroz ataque, un ataque demencial: ocho impactos de bala, de fusil y de pistola 9 mm. Estaba esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba", señaló el representante en un video que colgó en sus redes sociales en la tarde de este 13 de agosto.

Leer más: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil”

El representante salía del municipio de La Plata (Huila) cuando fue atacado por los ilegales. Estaba en compañía de su esquema de seguridad de la UNP y de la Policía Nacional cuando sufrió el atentado. El congresista fue llevado hasta una zona segura y, después, fue evacuado en helicóptero.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyeron el ataque a la facción disidente que comanda alias Iván Mordisco: el Estado Mayor Central.

Entérese: Más de tres décadas después, comienza el juicio contra dos generales retirados de la Policía por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

“Hicieron el atentado, huyeron cuando entraron en combate con tropas del Ejército. Por inteligencia se conoce que la estructura criminal tendría heridos. Mantenemos la ofensiva para desmantelar todas las amenazas, especialmente aquellas que atacan a la democracia.”, señaló el ministro Sánchez.

Del ataque se sabe que fue un grupo de al menos 10 hombres armados que portaban fusiles y vestían camuflaje. En la zona hay injerencia de las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias.


Estos ilegales estarían bajo las órdenes de Iván Jacob Idrobo, alias Marlon. Un ilegal que lleva más de 15 años en los grupos armados ilegales: ingresó a las Farc como guerrillero, no se acogió al Acuerdo de Paz y terminó en la comandancia de la estructura armada.

Este mismo hombre es el señalado responsable del secuestro del niño Lyan Hortúa que ocurrió en mayo pasado en el municipio de Jamundí (Valle).

