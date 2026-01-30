x

Atacan a tiros al alcalde de Pedraza en Barranquilla: vehículo blindado evitó tragedia

Dos hombres en motocicleta dispararon contra el carro del mandatario mientras echaba gasolina en el norte de la ciudad; salió ileso. Esto es lo que se sabe.

    Gustavo Osorio salió ileso gracias al blindaje de su vehículo tras el atentado. FOTO: Alcaldía de Pedraza, Magdalena, redes sociales.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El alcalde de Pedraza, Magdalena, Gustavo Osorio, fue víctima de un atentado en la noche de este jueves 29 de enero en el norte de Barranquilla, cuando hombres armados dispararon contra su vehículo en una estación de servicio.

Conozca: Horas de video y un segundo vehículo: las nuevas pistas del atentado en Neiva

El hecho ocurrió en el barrio Riomar, hacia las 7:50 p.m., en la calle 85 con carrera 47, mientras el mandatario abastecía gasolina y se dirigía, al parecer, a una vivienda que tiene en la capital del Atlántico.

Según versiones preliminares, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar y abrieron fuego contra el carro. Osorio permanecía en el interior del vehículo, que cuenta con blindaje, lo que evitó que resultara lesionado. En los vidrios y puertas quedaron visibles los impactos de bala.

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo al norte, en dirección a Puerto Colombia. Por ahora, las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad en la zona. No se han reportado capturas ni la identidad de los responsables.

El atentado ocurrió a pocas cuadras de un CAI de la Policía, lo que permitió una rápida reacción de las patrullas que atendieron la situación e iniciaron las investigaciones.

Este caso ocurre en medio de la alerta por la seguridad electoral en el Atlántico, donde en algunos sectores de Barranquilla persiste el temor por posibles actos de violencia política. Desde la Gobernación solicitaron la instalación de un comité electoral permanente para hacer seguimiento a estos hechos.

