Atacan a tiros al alcalde de Pedraza en Barranquilla: vehículo blindado evitó tragedia

El alcalde de Pedraza, Magdalena, Gustavo Osorio, fue víctima de un atentado en la noche de este jueves 29 de enero en el norte de Barranquilla, cuando hombres armados dispararon contra su vehículo en una estación de servicio.

El hecho ocurrió en el barrio Riomar, hacia las 7:50 p.m., en la calle 85 con carrera 47, mientras el mandatario abastecía gasolina y se dirigía, al parecer, a una vivienda que tiene en la capital del Atlántico.

Según versiones preliminares, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar y abrieron fuego contra el carro. Osorio permanecía en el interior del vehículo, que cuenta con blindaje, lo que evitó que resultara lesionado. En los vidrios y puertas quedaron visibles los impactos de bala.