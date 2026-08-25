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En vivo | Elección del CNE: Congreso elige a sus nueve magistrados

El Congreso en pleno decidirá quiénes serán los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Son nueve puestos; el Pacto Histórico intenta quedarse con tres. Habría puja dentro de los mismos partidos de la coalición de gobierno.

  • El Consejo Nacional Electoral cambia de magistrados para el periodo 2026-2030. FOTO: CNE
    El Consejo Nacional Electoral cambia de magistrados para el periodo 2026-2030. FOTO: CNE
El Colombiano
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hace 2 horas
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A las 5 de la tarde, senadores y representantes están convocados para elegir a los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La corporación es escogida por el Congreso pleno cada cuatro años y, aunque ha sido cuestionada por su carácter político, cumple funciones clave dentro del sistema electoral.

Entre sus responsabilidades están vigilar a los partidos políticos, supervisar la financiación y las campañas electorales, realizar el escrutinio general de las elecciones nacionales y declarar sus resultados, así como decidir qué movimientos pueden obtener o conservar la personería jurídica.

En contexto: Así se repartirían los nueve puestos del CNE en el Congreso

Pacto Histórico busca quedarse con tres magistrados

El partido de oposición se alió con En Marcha y con la Aico con el fin de sumar a su favor una silla adicional; es decir, de los dos puestos que le corresponden al Pacto Histórico por la votación al Congreso, sumarían el del exembajador en Brasil Guillermo Rivera.

También se conoció que el expresidente Gustavo Petro, en una reunión privada, no habría respaldado al exrepresentante Alirio Uribe como uno de los dos candidatos que tiene la colectividad para el CNE. Así, la oposición propondrá a la exsuperintendente Cielo Rusinque y a Ana Jimena Bautista.

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