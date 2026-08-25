En vivo | Elección del CNE: Congreso elige a sus nueve magistrados

A las 5 de la tarde, senadores y representantes están convocados para elegir a los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La corporación es escogida por el Congreso pleno cada cuatro años y, aunque ha sido cuestionada por su carácter político, cumple funciones clave dentro del sistema electoral.

Entre sus responsabilidades están vigilar a los partidos políticos, supervisar la financiación y las campañas electorales, realizar el escrutinio general de las elecciones nacionales y declarar sus resultados, así como decidir qué movimientos pueden obtener o conservar la personería jurídica.

En contexto: Así se repartirían los nueve puestos del CNE en el Congreso