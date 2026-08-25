“Increíble que un tipo como ese fuera parte del Consejo Superior de la UdeA”: gobernador de Antioquia celebra salida de Wilmar Mejía de la UIAF

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión del Gobierno nacional de sacar a Wilmar de Jesús Mejía de la dirección de la UIAF, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente su nombramiento mediante un decreto del Ministerio de Hacienda.

Mejía, quien había asumido el cargo apenas desde el 7 abril de este año por orden del entonces presidente Gustavo Petro, es investigado por presuntos nexos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

“Es increíble que un tipo como esos haya hecho parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia”, afirmó el gobernador en entrevista con EL COLOMBIANO, al recordar que Mejía también se desempeñó como delegado presidencial en esa instancia universitaria mientras enfrentaba las investigaciones en su contra.

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”¿Usted se imagina qué hubiese pasado si un gobierno de otro tiempo hubiese nombrado en el Consejo Superior de la UdeA a un agente de inteligencia del DAS? Yo creo que todavía estarían protestando”, señaló, y agregó que le llama la atención que en la universidad “nadie se haya manifestado en contra de eso, ni ningún estudiante, ningún profesor”, algo que, dijo, “habla mucho de lo mal que está la universidad”.

Para Rendón, la salida de Mejía de la UIAF es un paso fundamental porque, según su lectura, el funcionario podría tener acceso a información relevante sobre los vínculos entre estructuras armadas y sectores del poder.

“Esta persona es alguien que puede tener mucha información, como ya lo han revelado otros medios de comunicación sobre cómo es que alias Calarcá tenía pisada la cola a Petro”, afirmó.