Así se renovó el Congreso: el 57% son primerizos

En la lista del nuevo Congreso hay de todo. Desde exministros, exgobernadores, activistas, veedores y creadores de contenido hasta una exactriz de películas para adultos (o porno, que llaman). Pero más allá de sus perfiles profesionales o su pasado, los resultados de las pasadas elecciones legislativas muestran que el 57% de las personas que lograron una curul para el periodo constitucional 2026- 2030 son caras nuevas en esas lides. Aunque partidos como el Pacto Histórico usaron la lista cremallera (mujer –hombre intercalados) para garantizar participación paritaria, lo cierto es que la composición del Legislativo quedó con un 28% de presencia femenina, producto de 44 nuevas representantes a la Cámara (de las 161 curules de circunscripción departamental) y 31 nuevas senadoras (de las 100 curules de circunscripción nacional).
Dos de esas caras nuevas, entre varias, las puso el Pacto (actual partido de Gobierno), empezando por su cabeza de lista: la exministra de Salud Carolina Corcho. Llega con una agenda de continuismo enfático en las políticas de salud del presidente Gustavo Petro; fue ella quien radicó, en febrero de 2023, el primer proyecto de reforma a la salud en el Congreso (hundida en abril de 2024).
Así mismo, ocupará un asiento Alejandra Omaña, quien es conocida en redes sociales como Amaranta Hank. Es periodista de formación y fue por varios años actriz porno. Se dedicó al activismo en redes sociales en favor del Gobierno Petro y era el puesto 23 en la lista cerrada del petrismo. Su bandera de campaña fue regular las “actividades sexuales pagas”.
Por los lados de la oposición, las caras que renovarán el Congreso de la República serán los abogados Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional) y Rafael Nieto Loaiza (Centro Democrático).
Gómez, abogado de profesión, es sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez. Su agenda en campaña fue la oposición férrea al Gobierno Nacional y la defensa de valores conservadores, como la familia, el honor militar y la confrontación a los grupos armados ilegales, pero también una posición crítica frente al manejo del sistema de salud por parte del Ejecutivo.
Nieto, por su parte, es abogado y fue viceministro del Interior y de Justicia entre 2003 y 2004 (gobierno de Álvaro Uribe). También fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018, cuando el candidato uribista fue Iván Duque, quien terminó ganando esa contienda electoral. Los temas de salud, de pensiones y económicos fueron los que han marcado su rol de opositor ante Petro.