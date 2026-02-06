x

“No lo acribillaron, fue un solo disparo”: familia de Santiago Gallón dice que pudo tratarse de un atraco

El empresario antioqueño fue asesinado esta semana en México. La familia está en los trámites de repatriación del cuerpo.

  • Juan Santiago Gallón Henao llevaba más de cuatro años viviendo en México, según su familia. FOTO: ARCHIVO DE FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 3 horas
“A él no lo acribillaron, como se está diciendo en la prensa. Fue un solo disparo el que lo mató. Hubo un forcejeo con el agresor, se está investigando si se trató de un atraco”. Esta es la hipótesis que tiene la familia sobre el homicidio del antioqueño Juan Santiago Gallón Henao en México.

Las palabras son del abogado Carlos Botero, quien en representación de los dolientes de la víctima conversó con EL COLOMBIANO este viernes.

Lea aquí: Asesinaron a Santiago Gallón, capo del narcotráfico señalado del asesinato de Andrés Escobar

El asesinato fue perpetrado en la tarde del miércoles 4 de febrero, en el sector Magnicentro del municipio de Huixquilucán, en el Estado de México. De acuerdo con la información preliminar, el ganadero llegó a un restaurante, y al bajarse del vehículo se produjo el ataque.

“Al parecer hubo un forcejeo, eso está en investigación, porque hay unos testigos. Él recibió el disparo en la parte baja del cuello”, relató el abogado.

Explicó que la viuda de Juan Santiago Gallón ya está en territorio mexicano, adelantando los trámites para la repatriación del cadáver a Colombia.

Botero confirmó que el finado llevaba más de cuatro años en ese país, “en calidad de residente y ciudadano mexicano”.

Frente a su estatus judicial, comentó que el único proceso que tenía pendiente era el expediente por tráfico de estupefacientes.

Puede leer: Los expedientes que persiguen al clan Gallón Henao

Gallón Henao fue detenido en 2018, sospechoso de participar en una red de narcotráfico transnacional, dedicada a exportar cocaína desde Colombia hacia Europa y Estados Unidos; sin embargo, al año siguiente fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

“En ese caso no se ha producido ningún fallo, pero creemos que le iban a decretar absolución. Juan Santiago no tenía orden de captura vigente, por eso estaba tranquilo fuera del país”, anotó el abogado.

Botero manifestó que la familia desconocía que el difunto tuviera problemas con mafiosos de Irlanda, en respuesta a un reportaje publicado hoy por este diario. “Es una situación preocupante, que a los familiares les genera temor”, agregó.

De momento, no se han reportado capturas por el crimen en México.

En el pasado, Gallón Henao pagó tres años de cárcel por financiación de grupos paramilitares (2010-13); a los dos años siguientes fue incluido en la Lista Clinton, junto a otros familiares que ya fueron excluidos. También fue investigado en 1994 por el asesinato del futbolista Andrés Escobar, aunque no fue sentenciado por ese hecho.

En Antioquia era reconocido, además, por sus inversiones en negocios de ganado, caballos, agroindustria y minería.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La deuda de sangre que el asesinado capo Santiago Gallón Henao tenía con la mafia de Irlanda

