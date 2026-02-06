Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en enero de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 5,35%, mientras que la inflación mensual se ubicó en 1,18%, reflejando presiones persistentes sobre el costo de vida al inicio del año.
De acuerdo con la entidad, durante el primer mes del año seis divisiones de gasto se ubicaron por encima del promedio nacional, evidenciando en qué rubros se concentraron los mayores aumentos de precios.
El mayor incremento se registró en restaurantes y hoteles, con una variación mensual de 2,94%. Le siguió transporte, con un alza de 2,14%, en un contexto marcado por ajustes en combustibles y nuevas tarifas del transporte público.
También se destacaron los aumentos en bebidas alcohólicas y tabaco (1,79%) y en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66%), un grupo clave por su impacto directo en el bolsillo de los hogares.
A estos se sumaron muebles y artículos para el hogar (1,50%) y salud, con una variación de 1,21 %.