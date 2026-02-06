x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, fue hospitalizado de urgencia y permanece en delicado estado: esto se sabe

El también cantante vallenato fue ingresado posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar complicaciones en su salud desde el fin de semana. Por el momento, se espera el reporte médico.

  • Diomedes Dionisio Díaz Aroca fue hospitalizado de urgencias en una clínica de Valledupar. FOTO: Tomada de Instagram @@diomedesdionisiodiaz3
    Diomedes Dionisio Díaz Aroca fue hospitalizado de urgencias en una clínica de Valledupar. FOTO: Tomada de Instagram @@diomedesdionisiodiaz3
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Hay preocupación entre los fanáticos del cantante vallenato Diomedes Díaz por el delicado estado de salud de uno de sus hijos, quien fue ingresado a una clínica de Valledupar tras presentar complicaciones en su organismo.

Se trata de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, de 45 años, quien fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Simón Bolívar debido a una descompensación, lo que obligó a suspender varios compromisos que tenía programados como cantante, según El Heraldo.

Entérese: Revelan el último video de Martín Elías, grabado 15 minutos antes de su fatal accidente en 2017

Se dice que el hijo del Cacique de La Junta ya venía presentando algunos problemas de salud desde el fin de semana, pero que en las últimas horas su estado se complicó más debido a una posible cirrosis hepática, aunque esta información no ha sido confirmada por el personal médico.

Tampoco hay un comunicado al respecto en las redes de Diomedes Dionisio sobre lo sucedido, por lo que se espera más información acerca de su evolución.

Otro hijo de Diomedes Díaz con problemas de salud

Diomedes Dionisio no sería el único hijo del intérprete vallenato que ha sido ingresado a un centro médico por problemas de salud. Miguel Ángel Díaz también libró una batalla contra una insuficiencia renal crónica, luego de perder la función de uno de sus riñones, lo que lo obligó a someterse a diálisis y a recibir un trasplante de su madre.

Le puede interesar: ¡Una millonada! Hijo de Diomedes Díaz aclaró cómo se distribuyen las regalías del ‘Cacique’

El cuerpo de Miguel Ángel Díaz se fue deteriorando con el paso del tiempo hasta su fallecimiento el 18 de enero de 2025, tras las complicaciones y las repetidas hospitalizaciones. Se dice que Diomedes Díaz tuvo alrededor de 28 hijos a lo largo de su carrera musical, aunque otros afirman que fueron más de 30.

Entre los hijos más reconocidos se encuentran Rafael Santos Díaz, Martín Elías Díaz (fallecido en 2017), Diomedes Dionisio Díaz, Miguel Ángel Díaz (fallecido en 2025), Elder Dayán Díaz, Katiuska Díaz y Betsy Liliana González (reconocida legalmente).

Siga leyendo: “Volví a la vida”: Jorge Barón confesó el duro proceso de salud que lo marcó para siempre

Temas recomendados

Cultura
Música
Salud
Enfermedad
Urgencias
Cantantes
Hospitales
UCI
Hijos
Canciones
Valledupar
Diomedes Díaz
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida