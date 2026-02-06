¿”El tamaño sí importa”? Polémica en los Olímpicos de invierno: esquiadores se estarían dopando para aumentar el tamaño de su pene

Parece que la respuesta al titular de esta nota es sí, “el tamaño sí importa” para ganar las competencias del salto de esquí en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina que comenzaron este viernes en Italia. Así quedó en evidencia este 6 de febrero luego de que se conociera que la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, adelantará una investigación por las presuntas denuncias que rodean a los equiadores, quienes estarían usando una sustancia dopante en una particular zona de su cuerpo para ganar ventaja aerodinámica en sus competencias, en las que se deslizan por una rampa curvada y, al final, “vuelan” (saltan), con el objetivo de aterrizar lo más lejos posible. Lea aquí: San Siro, del fútbol a la gloria olímpica: Italia abre este viernes sus terceros Juegos de Invierno Y es que, de acuerdo con una publicación del diario alemán Bild, los saltadores, al parecer, se estarían inyectando ácido hialurónico en el pene para aumentar su tamaño y con ello ganar cierta ventaja frente a sus rivales. El origen de esta práctica habría sido el Torneo de los Cuatro Trampolines, una competencia que se celebra en Alemania y Austria a comienzos de cada año y en donde hubo sospechas de que deportistas recurrieron a ella para alcanzar un mejor desempeño en el evento.

Y entonces, ¿cómo ganan ventaja los saltadores inyectándose ácido hialurónico en el pene?

Al parecer, el ácido hialurónico, una sustancia muy popular en productos cosméticos, podría aumentar temporalmente entre uno y dos centímetros el grosor del pene, un efecto que duraría entre seis meses y un año y medio. Sin embargo, en el mundo médico no hay certezas sobre esto. Según el doctor Kamran Karim, citado por el Bild, “es posible lograr un engrosamiento temporal y visual del pene inyectando parafina o ácido hialurónico. Sin embargo, no es posible alargarlo con este método. Dicha inyección no está indicada médicamente y conlleva riesgos”. Pero, ¿qué tiene que ver el tamaño de los genitales en una competencia deportiva? Antes de cada competición, los saltadores de esquí deben someterse a un escaneo corporal en 3D que analiza sus medidas corporales con el fin de moldear sus trajes de competencia de acuerdo a su anatomía. De ahí la importancia del tamaño del pene, pues si sus genitales son de gran tamaño, tienen la posibilidad de usar un traje de una talla más amplia en la entrepierna, lo que ayudaría a que los deportistas permanezcan más tiempo en el aire, creando en sus trajes un efecto de paracaídas. Siga leyendo: Tragedia en Suiza: deportista olímpica falleció por una avalancha de nieve mientras entrenaba Un estudio sobre el tema publicado en la revista Frontiers in Sports and Active Living señala que solo dos centímetros adicionales en el tamaño del pene generan un 4 % más de resistencia del aire, con lo que los saltadores podrían ganar entre cinco y seis metros en un salto de 130 metros al reducir la caída. Eso puede marcar la diferencia entre ganar o no una medalla. El director general del AMA, Olivier Niggli, aseguró que la agencia aún no conoce de estas prácticas, pero realizará la investigación correspondiente para comprobar si inyectarse ácido hialurónico puede considerarse como dopaje.

La competencia

La página oficial de los Olímpicos de Invierno Milano-Cortina explica que en la prueba del salto de esquí la longitud del salto y el estilo (la estabilidad de los esquís durante el salto, el equilibrio, la posición corporal o el aterrizaje, para lo cual existe una técnica específica llamada Telemark) son determinantes para la clasificación final. En esta disciplina, que entró al calendario olímpico en las justas de Chamonix 1924, se disputan seis pruebas, siendo las individuales, masculinas y femeninas, las más llamativas.

- Trampolín normal individual femenino. - Trampolín largo individual femenino. - Trampolín normal individual masculino. - Trampolín largo individual masculino. - Súper por equipos masculino. - Equipos mixtos. En los eventos individuales, se celebra una ronda de clasificación para determinar el orden de salida para la competición. La final consiste en dos saltos: los 50 participantes realizan el primero, y solo los 30 mejores realizan el segundo. La suma de ambos saltos determina la clasificación final.