Bomberos de La Pintada dejarán de atender accidentes sobre las vías de Pacífico II y Pacífico III

Los bomberos voluntarios de La Pintada, en el Suroeste antioqueño, anunciaron que desde el próximo lunes, 9 de febrero, no atenderán accidentes de tránsito y dejarán de prestar el servicio de traslado de pacientes que no sean de gravedad.

“Nos limitaremos estrictamente a las funciones de Ley ( Ley 1575 de 2012), control de incendios, rescates y materiales peligrosos”, expresaron en sus redes sociales.

El comandante de esa agrupación, sargento Adrián Cardona, explicó que la demanda de servicios por incidentes con compromiso de vehículos es alta en su jurisdicción, dada la cercanía que tienen con su jurisdicción las vías de las concesiones Pacífico II (de Bolombolo a La Pintada) y Pacífico III (de La Pintada a salir a las Autopistas del Café) y a que están en una ubicación más estratégica que los bomberos de los demás municipios del Suroeste antioqueño y colindantes del departamento de Caldas.

En estos carreteables, la obligación de acudir a resolver los incidentes es de las respectivas empresas concesionarias y sin embargo, los socorristas locales, que son voluntarios, venían prestando el servicio cuando recibían cualquier llamado de la comunidad.

Pero como sus recursos son escasos y las concesionarias no les hacen ningún aporte económico, según Cardona, optaron por reconsiderar el tema.

“El año pasado, a través de funcionarios de la Gobernación tratamos de llegar a los directivos pero no obtuvimos una buena respuesta”, explicó el sargento Cardona.

De acuerdo con sus estadísticas, los accidentes atendidos en 2025 sobre las vías mencionadas pasaron de 200, entre leves y graves. Este año, hasta el 31 de enero, iban 24 accidentes atendidos y 22 atenciones prehospitalarias (traslado de pacientes), justo los casos que por lo pronto no cubrirá el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Pintada.