Bomberos de La Pintada dejarán de atender accidentes sobre las vías de Pacífico II y Pacífico III

Esta medida, según informaron en sus redes sociales, obedece a que esa es responsabilidad de los concesionarios y estos no les brindan ninguna colaboración económica.

    El año pasado los bomberos de La Pintada atendieron más de 200 accidentes viales. FOTO: CORTESÍA
    La atención de los incidentes por incidentes en las vías concesionadas es responsabilidad de las empresas concesionarias. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS DE LA PINTADA
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Los bomberos voluntarios de La Pintada, en el Suroeste antioqueño, anunciaron que desde el próximo lunes, 9 de febrero, no atenderán accidentes de tránsito y dejarán de prestar el servicio de traslado de pacientes que no sean de gravedad.

“Nos limitaremos estrictamente a las funciones de Ley ( Ley 1575 de 2012), control de incendios, rescates y materiales peligrosos”, expresaron en sus redes sociales.

Le recomendamos leer: Incendio dejó “en la calle” a dos familias de La Pintada; damnificados buscan solidaridad

El comandante de esa agrupación, sargento Adrián Cardona, explicó que la demanda de servicios por incidentes con compromiso de vehículos es alta en su jurisdicción, dada la cercanía que tienen con su jurisdicción las vías de las concesiones Pacífico II (de Bolombolo a La Pintada) y Pacífico III (de La Pintada a salir a las Autopistas del Café) y a que están en una ubicación más estratégica que los bomberos de los demás municipios del Suroeste antioqueño y colindantes del departamento de Caldas.

En estos carreteables, la obligación de acudir a resolver los incidentes es de las respectivas empresas concesionarias y sin embargo, los socorristas locales, que son voluntarios, venían prestando el servicio cuando recibían cualquier llamado de la comunidad.

Pero como sus recursos son escasos y las concesionarias no les hacen ningún aporte económico, según Cardona, optaron por reconsiderar el tema.

“El año pasado, a través de funcionarios de la Gobernación tratamos de llegar a los directivos pero no obtuvimos una buena respuesta”, explicó el sargento Cardona.

De acuerdo con sus estadísticas, los accidentes atendidos en 2025 sobre las vías mencionadas pasaron de 200, entre leves y graves. Este año, hasta el 31 de enero, iban 24 accidentes atendidos y 22 atenciones prehospitalarias (traslado de pacientes), justo los casos que por lo pronto no cubrirá el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Pintada.

La atención de los incidentes por incidentes en las vías concesionadas es responsabilidad de las empresas concesionarias. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS DE LA PINTADA

Un ejemplo de esas actuaciones ocurrió hace dos semanas, cuando en el retorno de Bolombolo un automóvil colisionó contra un tractocamión, ocasionando la muerte de una persona en el sitio.

“La ambulancia de la concesión trasladó a una persona y nosotros a dos lesionados; y las concesiones nunca nos ayudan ni siquiera con una gota de combustible. Nos toca cerrar los servicios que no nos competen, aunque a la comunidad local que desconoce la norma le puede parecer extraño”, apuntó Cardona.

Este cuerpo de bomberos está compuesto por 16 personas que trabajan de manera voluntaria. Cuenta con una sede en comodato, un camión cisterna de 7.000 litros de agua, ambulancia con dotación básica y una camioneta para intervenciones rápidas.

También le recomendamos ver: Emergencia en La Pintada: río Pozo recuperó caudal, pero autoridades mantienen alertas

Se sostiene con los recursos que obtienen de las transferencias por sobretasa bomberil, por convenios, capacitaciones, la recarga de extinguidores y a veces brindan servicios de ambulancia por los que cobran porque no son urgencias.

En los últimos cuatro meses del año pasado obtuvieron 66 millones de pesos por un convenio con el Municipio, pero este año están pendientes de que se logre un acuerdo para suscribir un nuevo contrato.

