No quieren saber nada de Lili Pink: 87 propietarios terminarían arriendo del local a la marca

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que ya recibió 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar de manera unilateral contratos de arrendamiento de locales donde funcionan establecimientos de Fast Moda S.A.S., compañía operadora de las marcas Lili Pink y Yoi.
La entidad explicó que las solicitudes surgieron tras el proceso de extinción de dominio que actualmente enfrenta la sociedad.
Además, la SAE indicó que también recibió 23 requerimientos adicionales relacionados con solicitudes de ampliación, aclaración y precisión de información sobre el proceso judicial que afecta a la empresa.
Según la entidad, estas peticiones han sido atendidas oportunamente por el administrador designado para Fast Moda S.A.S., dentro de las funciones legales asignadas.