No quieren saber nada de Lili Pink: 87 propietarios terminarían arriendo del local a la marca

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que ya recibió 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar de manera unilateral contratos de arrendamiento de locales donde funcionan establecimientos de Fast Moda S.A.S., compañía operadora de las marcas Lili Pink y Yoi. La entidad explicó que las solicitudes surgieron tras el proceso de extinción de dominio que actualmente enfrenta la sociedad. Además, la SAE indicó que también recibió 23 requerimientos adicionales relacionados con solicitudes de ampliación, aclaración y precisión de información sobre el proceso judicial que afecta a la empresa. Según la entidad, estas peticiones han sido atendidas oportunamente por el administrador designado para Fast Moda S.A.S., dentro de las funciones legales asignadas.

¿Cuántos empleos podrían verse afectados?

La SAE advirtió que una eventual terminación de los contratos de arrendamiento podría tener consecuencias directas sobre cerca de 260 trabajadores vinculados a la operación de la compañía. Le puede gustar: Lili Pink defiende legalidad de sus ventas; niega lavado de activos y contrabando La entidad destacó que gran parte de esos empleados son mujeres cabeza de hogar y madres de familia, por lo que alertó sobre las implicaciones sociales y económicas que podría generar un cierre masivo de locales comerciales. “La protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores vinculados constituyen una prioridad institucional”, señaló la Sociedad de Activos Especiales.

¿Qué pasa con los proveedores y la operación de Fast Moda?

La entidad también confirmó que algunos proveedores de bienes y servicios comenzaron a suspender contratos con Fast Moda S.A.S. Entre los servicios afectados aparecen proveedores financieros, jurídicos y operativos, debido a preocupaciones relacionadas con el inicio del proceso de extinción de dominio. La SAE precisó que actualmente Fast Moda S.A.S. está bajo administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), a través de la Sociedad de Activos Especiales. En ese contexto, la entidad designó un mandatario encargado de administrar y conservar los activos de la empresa mientras avanza el proceso judicial.

¿Qué medidas adelanta la SAE para mantener la empresa operando?

La SAE explicó que el administrador designado adelanta actualmente un diagnóstico integral para evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de Fast Moda S.A.S. El objetivo, según la entidad, es determinar las condiciones reales de funcionamiento de la compañía y adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación.

Centros comerciales y proveedores comenzaron a tomar decisiones tras el proceso de extinción de dominio sobre Fast Moda S.A.S. FOTO EL COLOMBIANO

La entidad aseguró además que mantiene mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo para proteger las garantías laborales y promover la continuidad de los empleos. De igual forma, indicó que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia y cumplimiento normativo.

SAE pide prudencia ante decisiones sobre locales comerciales