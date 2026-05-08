“El Gobierno permite que nos acribillen”: Centro Democrático tras homicidio de concejal en Valle del Cauca

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pidió garantías al Gobierno para hacer política después del asesinato de la concejal de Obando, Valle del Cauca, Mileydy Villada. Vallejo contó que Villada ejercía su tercer periodo en el concejo de ese municipio, y que actualmente era su presidenta.
“Era una líder muy importante. Se perfilaba, incluso, como la próxima candidata a la alcaldía de este municipio. Esto nos tiene tristes, desconsolados. Cuatro asesinatos en menos de un año nos han propinado al Centro Democrático, no entendemos por qué nos quieren arrasar”, dijo Vallejo a Noticias Caracol.