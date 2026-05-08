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¿Otra vez? Incautan 84 kilos de carne en mal estado y no apta para el consumo en Bello

Dicha cantidad se halló en tres establecimientos diferentes; uno de ellos fue clausurado. Hace una semana en Campo Valdés incautaron casi 4 toneladas de este producto, también en mal estado.

  • Las inspecciones se realizaron en tres carnicerías. Una de ellas fue cerrada. FOTOS Alcaldía de Bello.
    Las inspecciones se realizaron en tres carnicerías. Una de ellas fue cerrada. FOTOS Alcaldía de Bello.
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 horas
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En un operativo de inspección y control, la Alcaldía de Bello a través de su Secretaría de Salud, intervino 3 establecimientos que comercializan carne en el municipio. Fue así como hallaron y decomisaron 84 kilos de carne en mal estado y no aptos para el consumo humano.

En la versión expuesta por las autoridades se indicó que el producto no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la norma, por ende la carne fue incautada y posteriormente destruida para evitar su comercialización.

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Además, como medida sanitaria de seguridad, se ordenó el cierre de uno de los tres establecimientos que ni siquiera tenía las condiciones mínimas para la manipulación y el expendio de productos cárnicos. lo que se traducía en un riesgo para la ciudadanía.

“Estos operativos se continuarán realizando para verificar las condiciones y garantizar a los usuarios alimentos que sean de buena calidad para el consumo humano”, dijo Diana Cristina Lopera, integrante del componente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

El llamado por parte de la alcaldía es doble: el primero y más enfático a los comerciantes, quienes deben velar por cumplir con todas las exigencias para la venta de sus productos y evitar así graves consecuencias en los clientes. Y el segundo y no menos importante a los bellanitas, para que hagan sus compras únicamente en sitios autorizados que garanticen calidad.

Hace una semana, en Campo Valdés, fueron casi 4 toneladas

Si bien no son hechos relacionados y con lugar en un mismo barrio, lo que preocupa es la frecuencia con que las autoridades están encontrando carne no apta para el consumo humano.

A finales de abril en Campo Valdés, al nororiente de la ciudad, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Medellín incautaron 3.604 kilogramos de carne en mal estado en una plaza de mercado.

Según las autoridades, la carne, avaluada en más de $80 millones, no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la ley, y para colmo, tampoco había una documentación con la que se pudiera corroborar su procedencia, lo que da a entender que esta, al parecer, iba a ser comercializada de manera ilegal, representando un riesgo para la salud y la vida de los consumidores.

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“Con este resultado, evitamos la comercialización de estos productos y protegemos la salud de todos los ciudadanos. Vamos a seguir intensificando estos controles para cerrar el paso a la ilegalidad”, precisó en su momento el mayor Wilder Ferney Vásquez García, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana.

Cabe aclarar que uno de los requisitos obligatorios para el consumo de carne es que esta debe provenir de plantas de beneficio autorizadas, conocidas como frigoríficos, y en este caso y en el de Bello no se cumplía con ninguno de esos requisitos; por ende, el producto fue retirado de circulación y destruido.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué cerraron uno de los establecimientos en Bello?
Uno de los locales fue clausurado porque no contaba con las condiciones mínimas para la manipulación y venta de carne, lo que representaba un riesgo directo para la salud pública de los compradores.
¿Qué riesgos tiene consumir carne en mal estado?
Consumir carne en mal estado puede generar intoxicaciones alimentarias, infecciones bacterianas y enfermedades gastrointestinales graves, especialmente si no se conserva o manipula adecuadamente.
¿Cómo saber si la carne es segura para comprar?
Las autoridades recomiendan adquirir carne únicamente en establecimientos autorizados, que cuenten con refrigeración adecuada, condiciones de higiene visibles y procedencia certificada desde plantas de beneficio legalmente habilitadas.

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